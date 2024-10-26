Sevgilinle Birlikte Hangi Yemeği Yapmalısın?
Sevgilinle Birlikte Hangi Yemeği Yapmalısın?
İlişkilerde zaman zaman birlikte bir şeyler yapmak, ortak anılar biriktirmek çok keyiflidir. Peki, sevgilinle mutfağa girmeye ne dersin? Hangi yemeği yapmanız gerektiğini öğrenmek için teste başla! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini söyle bakalım 👇
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2. Sevgilinle kavga ettiğinde sonra nasıl barışırsınız?
3. Sevgilinle bir akşam yemeğinde baş başa olduğunuzda, masada nasıl bir atmosfer olmasını tercih edersin?
4. Sevgilinle baş başa bir akşam geçireceksin. Peki hangi filmi izlemeyi tercih edersiniz?
5. Söyle bakalım, sevgilinle yapmaktan en çok keyif aldığın aktivite hangisi?
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