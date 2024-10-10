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Sevgilinizi Diğer Herkesten Farklı Hissettirecek 10 İlginç Ama Tatlı İltifat

etiket Sevgilinizi Diğer Herkesten Farklı Hissettirecek 10 İlginç Ama Tatlı İltifat

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 23:01

Her insan ilişki içerisinde olduğu kişiden sevimli ve tatlı iltifatlar almak ister. Bu iltifatlar sihirlidir. Kalbi çarptırır, midede kelebekler uçurur, düşünme edimlerini durdurur... Fakat her zaman aynı cümleleri duymak istemez insan. Ona özel söylenmiş, onu tam olarak tanımlayan iltifatları duymak ister. Partnerinizi önemli ve özel hissettirmek bir söz ile de mümkün. Nasıl sözler ve iltifatlar bu büyüyü gerçekleştirebilir, birlikte bakalım!

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1. Seninle birlikteyken zamanda kayboluyorum.

Yani diyor ki 'Bana baktığında, benimle sohbet ettiğinde ya da sadece yanımda durduğunda zamanı unutuyoruz!'. Onunlayken ona odaklanıp diğer her şeyi unuttuğunuzu gösteren etkileyici bir iltifat. Geçirdiğiniz her anın ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek için kullanabilirsiniz.

2. Seninle hayallerim sonsuz.

Geleceğe yönelik hayaller kurulur. Kurulan hayaller üzerinde konuşmak çok tatlıdır. Bir de bu hayallerin sonsuz olduğunu vurgulamak... Ömrünün sonuna kadar onun yanında kalacağını belirtebileceğin muhteşem bir iltifat.

3. Bir sanat eserisin.

Baktıkça ilham aldığın, hayran kaldığın, büyülendiğin o eser... Özel hissettirmesinin yanı sıra kendisine olan güven ve beğeninin artmasını sağlayacak sıcacık bir iltifat. Eminim partnerinizin yüzünde bir gülümseme oluşturacak.

4. Sana sarıldığımda dertlerim kayboluyor.

Sağlıklı bir ilişki dinginliği, sakinliği beraberinde getirir. Hem siz hem de partneriniz tüm stres ve dertleri birlikte aşabilirsiniz. Bunu güzel bir şekilde dile getirmek karşınızdaki insanın mutlu olmasını sağlar. Çünkü size iyi geldiğini bilmek ister...

5. Gülüşün dünyamı aydınlatan bir ışık.

Onu görünce huzurla dolduğunuzu belli etmenin bir yolu iltifat etmektir. Karanlık, karamsar günlerde yanınızda olan, sırtınızı yasladığınız partnerinizin bir gülüşü her şeyi daha iyi hale getirebilir. Bunu ona söyleyerek kalbinin daha hızlı çarpmasını sağlayabilirsiniz.

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6. Hayatımın en büyük macerası sensin.

Deneyimlemek, keşfetmek, tatmak, yaşamak... Tüm bunların partnerinizle olduğunuzda daha değerli ve kıymetli bir hal aldığını anlatmak istiyorsanız bu iltifatı kullanabilirsiniz. Bir macera romanının ana karakterleri olduğunuzu ve mutlu bir sonsuzlukta ilerlediğinizi unutmayın!

7. Sözlerin bir şiir misali...

Her söylediğinin ne kadar kıymetli olduğunu vurgulamak için kullanabileceğiniz bir iltifat ile karşınızdayım. Bazen insan konuşurken afallayabilir, saçmalayabilir. Partnerinizin kendini rahat hissetmesini sağlayabilmeniz ve söylediği her şeyi dinlediğinizi belli etmeniz çok önemli. Bu yüzden sohbet esnasında araya minik bir iltifat yerleştirebilirsiniz.

8. Seninleyken "carpe diem" diyebiliyorum.

Anı yaşa! Evet evet, seninleyken tam şu anı yaşayabiliyorum! Geçmişte yaşananlar, gelecek kaygıları bir kenara koyulabiliyor ve şimdide var olabiliyorum. Partneriniz ile geleceğe yönelik planlar tabi ki yapacaksınız, ama anı yaşamayı unutmayın! Çünkü şimdi geleceği oluşturur.

9. Kitap okumak gibisin, bana tüm duyguları yaşatıyorsun.

Bir kitap okurken heyecanlanırsın, üzülürsün, merak edersin, mutlu olursun. Aynı şekilde ilişki içerisindeyken de bunlar gerçekleşir. Aşama aşama kurulan ilişkinin her safhasında farklı şeylerle karşılaşırsınız. Bu durumda partneriniz çok önemli bir yerdedir, kitabın ana kahramanıdır. Size hissettirdiklerini bu sevimli iltifat ile anlatabilirsiniz.

10. Yanında yatmak pamuktan bulutlarda yatmak gibi hissettiriyor.

İlişkide en önemli şeylerden biri tensel uyumdur. Dokunuşların verdiği hissiyatın güzel olduğuna dair bir iltifatta bulunmak partnerinizi rahatlatabilir. Bu sevimli iltifat ile hem tensel olarak uyumlanabildiğinizi hem de ruhsal olarak yanında huzurlu hissettiğinizi belirtebilirsiniz. Eminim partneriniz sizin için ne kadar özel olduğunu görecek!

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