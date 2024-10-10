Sevgilinizi Diğer Herkesten Farklı Hissettirecek 10 İlginç Ama Tatlı İltifat

Yani diyor ki 'Bana baktığında, benimle sohbet ettiğinde ya da sadece yanımda durduğunda zamanı unutuyoruz!'. Onunlayken ona odaklanıp diğer her şeyi unuttuğunuzu gösteren etkileyici bir iltifat. Geçirdiğiniz her anın ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek için kullanabilirsiniz.