Sevgilinizi Diğer Herkesten Farklı Hissettirecek 10 İlginç Ama Tatlı İltifat
Sevgilinizi Diğer Herkesten Farklı Hissettirecek 10 İlginç Ama Tatlı İltifat
Her insan ilişki içerisinde olduğu kişiden sevimli ve tatlı iltifatlar almak ister. Bu iltifatlar sihirlidir. Kalbi çarptırır, midede kelebekler uçurur, düşünme edimlerini durdurur... Fakat her zaman aynı cümleleri duymak istemez insan. Ona özel söylenmiş, onu tam olarak tanımlayan iltifatları duymak ister. Partnerinizi önemli ve özel hissettirmek bir söz ile de mümkün. Nasıl sözler ve iltifatlar bu büyüyü gerçekleştirebilir, birlikte bakalım!
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1. Seninle birlikteyken zamanda kayboluyorum.
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2. Seninle hayallerim sonsuz.
3. Bir sanat eserisin.
4. Sana sarıldığımda dertlerim kayboluyor.
5. Gülüşün dünyamı aydınlatan bir ışık.
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