Sevgilini Mutlu Edecek Şey Ne?
Sevgilini Mutlu Edecek Şey Ne?
Sevgilini mutlu etmek istiyorsun ama nasıl yapacağını bilmiyor musun?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim!
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2. İlk olarak ne kadar süredir birlikte olduğunuzu soralım!
3. Sevgilini mutlu etmek için ufak jestler yapar mısın?
4. Sevgilinle vakit geçirirken en çok hangisini yapıyorsunuz?
5. Sevgilinle birlikte kurduğunuz ortak hayalleriniz var mı?
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6. Özel günler için mutlaka farklı bir plan yapar mısınız?
7. Sevgilin stresli zamanlardan geçtiğinde onu mutlu edecek şey hangisi olurdu?
8. Sevgilin sürprizlerden hoşlanıyor mu?
9. Son olarak, ilişkinizi en iyi yansıtan kelimeyi seç bakalım!
Bir buket çiçek!
Onun için ellerinle hazırladığın bir tatlı!
Onu özel bir yemeğe çıkarmak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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