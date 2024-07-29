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Sevgiline Sürpriz Yap: Kalbine Giden Yolun Midenden Geçtiğini Kanıtlayacak Kadar Leziz 10 Romantik Yemek

etiket Sevgiline Sürpriz Yap: Kalbine Giden Yolun Midenden Geçtiğini Kanıtlayacak Kadar Leziz 10 Romantik Yemek

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 23:01

Kabul edelim herkesin kalbine giden yol bir miktar midesinden geçiyor! İşte tam bunu düşünerek sevgilinize özenerek yapabileceğiniz leziz mi leziz yemekleri derledik, başlayalım mı?

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1. Karides kokteyl

1. Karides kokteyl

Karidesleri haşlayın ve soğuyunca kabuğunu soyun. Ardından kokteyl sosu için mayonez, ketçap, limon suyu ve baharatları karıştırın. Sonrasında karidesleri sosun içine batırın ve marul yaprakları üzerinde servis edin.

2. Avokado ve somon tartin

2. Avokado ve somon tartin

Ekmek dilimlerini kızartın. Ardından avokado ve somonu dilimleyin. Sonrasında ekmek dilimlerine avokado ve somon dilimlerini yerleştirin. Limon suyu, zeytinyağı ve baharatlardan oluşan bir sos hazırlayın ve tartinlerin üzerine gezdirin.

3. Fırında kabak çorbası

3. Fırında kabak çorbası

Kabakları küp küp doğrayın ve fırında pişirin. Sonrasında soğan ve sarımsağı tereyağında kavurun. Fırında pişmiş kabaklar, soğan ve sarımsak, sebze suyu ve baharatları blenderdan geçirin. Çorbayı tekrar ısıtın ve krema ile zenginleştirin.

4. Mantar soslu bonfile

4. Mantar soslu bonfile

Bonfileyi zeytinyağında soteleyin ardından mantarları da doğrayın ve tereyağında soteleyin. Krema, mantar ve baharatları tavaya ekleyin ve sosu hazırlayın. Bonfileyi sosun içinde pişirin.

5. Kırmızı kadife pasta

5. Kırmızı kadife pasta

Pastanın kekini hazırlayın ve fırında pişirin. Krema ve krem peynirden oluşan frostingi hazırlayın. Son olarak pastayı frosting ile kaplayın ve kırmızı gıda boyası ile renklendirin.

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6. Somon buğulama

6. Somon buğulama

Somonu baharatlarla marine edin. Havuç, brokoli, karnabahar ve istediğiniz sebzeleri doğrayın. Somonu ve sebzeleri buharda pişirin.

7. Kremalı mantar risotto

7. Kremalı mantar risotto

Pirinci soğan ve tereyağında kavurun. Beyaz şarap ekleyin ve pirincin şarabı çekmesini bekleyin. Sebze suyu ve baharatları ekleyin ve pirinci pişirin. Son olarak krema ve mantarları ekleyin ve risottoyu krema kıvamına getirin.

8. Çilekli cheesecake

8. Çilekli cheesecake

Bisküvi ve tereyağından oluşan tabanı hazırlayın. Krema peynir, şeker ve yumurtadan oluşan cheesecake dolgusunu hazırlayın. Cheesecake dolgusunu tabana dökün ve fırında pişirin. Son olarak soğuyan cheesecake'i çileklerle süsleyin.

9. Muzlu split

9. Muzlu split

Muzları dilimleyin. Dondurma ve vanilyalı sosu muzların üzerine dökün. Çilek, kivi ve fındık gibi meyvelerle süsleyin.

10. Tiramisu

10. Tiramisu

Bisküvileri kahveye batırın. Labne, krema, şeker ve kakao tozundan oluşan tiramisu kremasını hazırlayın. Bisküvi ve kremayı kat kat bir kaba yerleştirin. Tiramisuyu buzdolabında soğutun ve kakao tozu ile süsleyin.

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