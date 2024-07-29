Sevgiline Sürpriz Yap: Kalbine Giden Yolun Midenden Geçtiğini Kanıtlayacak Kadar Leziz 10 Romantik Yemek
Sevgiline Sürpriz Yap: Kalbine Giden Yolun Midenden Geçtiğini Kanıtlayacak Kadar Leziz 10 Romantik Yemek
Kabul edelim herkesin kalbine giden yol bir miktar midesinden geçiyor! İşte tam bunu düşünerek sevgilinize özenerek yapabileceğiniz leziz mi leziz yemekleri derledik, başlayalım mı?
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1. Karides kokteyl
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2. Avokado ve somon tartin
3. Fırında kabak çorbası
4. Mantar soslu bonfile
5. Kırmızı kadife pasta
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