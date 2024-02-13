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Sevgililer Gününde Alman Gereken Tektaş Hangisi?

etiket Sevgililer Gününde Alman Gereken Tektaş Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:01

Sevgililer Günü kapıda, birçoğumuz sevdiklerimize ne hediye alacağımızı düşünüyoruz, değil mi? Bu testin sonunda, ona alman gereken tektaşı söylüyoruz. Şimdiden romantik bir Sevgililer Günü geçirmenizi dileriz!❤

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1. İlk sorumuzla başlayalım, ne kadar oldu bu ilişkiye başlayalı?

2. İlişkinizin başlaması için ilk adımı kim attı?

3. Peki, siz romantik bir çift misiniz?

4. Birbirinize ne sıklıkta hediye alıyorsunuz?

5. Karakter olarak birbirinize ne kadar benziyorsunuz? Puanlar mısın?

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6. Gelecek ile kurduğun hayallerine onu da dahil ediyor musun?

7. Ufak tefek anlaşmazlıklar ilişkilerin tadı tuzu. Peki, sizinki ne kadar sürüyor?

8. Son olarak, bu çiçeklerden hangisini almak istersin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kalpli tektaş!

Kalpli tektaş!

Sevgilin, aşkınızı kalbinde taşıyor ama neden bir de parmağında taşımasın ki? İşte bu sebeple, ona layık olduğunu düşündüğümüz bu kalpli tektaş, sadece aşkınızı değil aynı zamanda sevginizi de somutlaştıracak. Bu hediyeyi verdiğinde, onun gözlerindeki ışıltı bütün her şeye değecek.

Zarif!

Zarif!

Sevgilin gibi zarif, ama aynı zamanda ihtişamlı. Bu sebeple, ona yakışacak başka bir yüzük düşünemezdik. Şimdiden yüzüğü görünce yüzünde oluşacak tarifsiz mutluluğu düşündükçe, içimiz ısınıyor. İşte bu an, paha biçilmez.

Klasik!

Klasik!

Karşında klasik ancak etkileyici bir yüzük var. Bu tarz mücevherler her zaman daha asil ve zarif görünür, tıpkı onun duruşu gibi. Dolayısıyla, sevgilin için alman gereken yüzük kesinlikle bu. Çok beğeneceğine eminiz!

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