Görüş Bildir
Haberler
Finans
Sevgililer Günü Programını Yap Tahmini Maliyetini Söyleyelim!

etiket Sevgililer Günü Programını Yap Tahmini Maliyetini Söyleyelim!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 20:31

Sevgililer Günü yaklaşıyor ve birlikte güzel bir program yapmak istiyorsun. Ancak bu planın maliyetini doğru tahmin etmek önemli. Bu test, Sevgililer Günü için yapacağın programın tahmini maliyetini belirlemene yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım!  🤩

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak söyle bakalım; ne kadar süredir birliktesiniz?

2. Peki hangi aktivite tam sizlik?

3. Sevgililer Günü hediyesi olarak ne almayı düşünüyorsun?

4. Sevgililer Günü için giyim ve hazırlık masraflarınız sence ne olur?

5. Peki Sevgililer Gününde gün boyu birlikte mi olursunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki birlikte şık bir akşam yemeği yiyecek misiniz?

7. Ulaşım için nasıl bir planlama yapacaksınız?

8. Son olarak; ekstra sürprizler ve küçük detaylar için ne kadarlık bir bütçe ayırmayı düşünüyorsun?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

1000 TL!

Siz, romantizmi en az maliyetle yaşamayı tercih ediyorsunuz. Aslında, maddi olanaksızlıklar sizi asla romantizmden mahrum bırakmaz. Siz, basit ve samimi detaylarda mutluluğu bulursunuz. Birlikte geçirdiğiniz zamanın ve samimi jestlerin, maddi değerlerden daha fazla önem taşıdığına inanırsınız. Bu yüzden, sade bir yemek, evde birlikte vakit geçirmek veya romantik bir piknik sizin için harika bir Sevgililer Günü programı olabilir.

750 TL!

Siz, ev ortamında geçirdiğiniz zamanı daha fazla değerli buluyorsunuz. Sevgililer Günü'nü evinizde, sıcacık bir atmosferde geçirmek sizin için idealdir. Evde film izlemek, birlikte pizza yapmak veya birlikte yeni tarifler denemek, sizin için unutulmaz anlar yaratmanın bir parçasıdır. Siz, romantizmi sadece dışarıda değil, evde de bulabilirsiniz.

5000 TL!

Siz, Sevgililer Günü'nü özel ve lüks bir deneyim olarak kutlamaktan hoşlanıyorsunuz. Maceraya ve keşfe açık bir ruha sahipsiniz. Bu yüzden, Sevgililer Günü'nü özel bir gezi veya lüks bir etkinlikle kutlamak sizin için vazgeçilmezdir. En iyi restoranlarda romantik bir akşam yemeği veya şehir dışında romantik bir tatil, sizin için unutulmaz anlar yaratmanın bir parçasıdır.

20000 TL!

Siz, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için büyük bütçeler ayırmaktan çekinmiyorsunuz. Sizin için önemli olan şey, sevgilinize özel hissettirmek ve ona en kaliteli deneyimi sunmaktır. En iyi restoranlarda en lezzetli yemekler, en değerli hediyeler ve en unutulmaz sürprizler, sizin için Sevgililer Günü'nün vazgeçilmez unsurlarıdır. Siz, sevgilinize olan sevginizi en iyi şekilde ifade etmek için her türlü fedakarlığı yaparsınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?