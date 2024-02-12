Sevgililer Günü Programını Yap Tahmini Maliyetini Söyleyelim!
Sevgililer Günü Programını Yap Tahmini Maliyetini Söyleyelim!
Sevgililer Günü yaklaşıyor ve birlikte güzel bir program yapmak istiyorsun. Ancak bu planın maliyetini doğru tahmin etmek önemli. Bu test, Sevgililer Günü için yapacağın programın tahmini maliyetini belirlemene yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım! 🤩
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1. İlk olarak söyle bakalım; ne kadar süredir birliktesiniz?
2. Peki hangi aktivite tam sizlik?
3. Sevgililer Günü hediyesi olarak ne almayı düşünüyorsun?
4. Sevgililer Günü için giyim ve hazırlık masraflarınız sence ne olur?
5. Peki Sevgililer Gününde gün boyu birlikte mi olursunuz?
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6. Peki birlikte şık bir akşam yemeği yiyecek misiniz?
7. Ulaşım için nasıl bir planlama yapacaksınız?
8. Son olarak; ekstra sürprizler ve küçük detaylar için ne kadarlık bir bütçe ayırmayı düşünüyorsun?
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