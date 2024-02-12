Sevgililer Günü’nde Sevgilisine Farklı Bir Sürpriz Yapmak İsteyenler İçin 10 Hediye
Sevgililer Günü’nde Sevgilisine Farklı Bir Sürpriz Yapmak İsteyenler İçin 10 Hediye
Sevgililer Günü yaklaşıyorken ne hediye alacağınıza henüz karar veremediyseniz bu öneriler sizin için 👇
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1. Özel tasarım takılar
2. Romantik bir hafta sonu kaçamağı
3. Kişiye özel puzzle
4. Özel hazırlanmış parfüm
5. Özel bir sanat eseri
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6. Fotoğraf albümü veya çerçeve
7. Eğlenceli bir konser
8. Gurme lezzetler denemek
9. Spa veya masaj hediyesi
10. Kişiye özel kitap
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