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Sevgililer Günü için En İdeal Hediyeyi Arayanlara? En Uygun 10 Hediye

etiket Sevgililer Günü için En İdeal Hediyeyi Arayanlara? En Uygun 10 Hediye

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 17:01

Sevgililer Günü yaklaşıyor, peki en sevdiğin kişi için alacağın o hediye belli mi? Belli değilse çok doğru içeriktesiniz! Gelin birlikte o ideal hediyeyi bulalım!

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1. Çift kişilik uçak bileti

Eğer birlikte yeni yerleri keşfetmeyi seviyorsanız en ideal hediyelerden biri çift kişilik uçak bileti! Hem birlikte yeni bir yeri keşfedebilir hem de bol bol birlikte vakit geçirebilirsiniz. Yurt içi veya yurt dışı sevdiğiniz bir yere bilet alarak sevgiline sürpriz yapabilirsin!

2. Lego çerçeve

2. Lego çerçeve

Partnerinle kendinin legosunu yaparak bunu çerçeveletebilir veya direkt bu hediyeyi yapan yerlerden hazır alabilirsin. Burada önemli olan legoların ne kadar size benzediği. Üzerine de sevdiğin veya ortak kullandığınız bir sözü yazdırarak özel bir hediye yaptırabilirsin.

3. Özel şarkınızla anahtarlık

3. Özel şarkınızla anahtarlık

Anahtarlıklara baskı yaptırmak oldukça yaygın ve klasik bir şey ama bunu size özel bir şarkıyla kişiselleştirerek çok anlamlı bir hediye oluşturmak da mümkün. İhtiyacın olan şey şarkını ve en sevdiğin fotoğrafı seçmek!

4. Seramik kupa

4. Seramik kupa

İkili seramik kupa alabilir veya workshop'a katılarak seramik kupayı kendi ellerinle yapabilirsin. Her ikisi de oldukça anlamlı olan bu hediye günlük kullanıma da çok uygun. yani en sevdiğiniz içeceği içerken birbirinizi hatırlayacaksınız!

5. Kişiselleştirilmiş sweatshirt

5. Kişiselleştirilmiş sweatshirt

Baş harflerinizin yer aldığı çiftlere uygun sweatshirtler hem çok anlamlı hem de bu soğuk havalarda tam içinizi ısıtmalık! Sevgiline alırken kendine de alabilir ve çift şeklinde giyinebilirsiniz!

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6. Fotoğraflı takvim

6. Fotoğraflı takvim

Yeni yıla ait bir takvim iyi olabilir. Ama bundan daha iyisi sizin fotoğraflarınızla özel yapılmış bir takvim! Bunun için ihtiyacın olan şey favori fotoğraflarınızı seçmek ve sonrasında takvimi bastırmak. Hatta iki tane bastırarak aynısından kendine de alabilirsin.

7. Fotoğrafınızın işlendiği tişört

7. Fotoğrafınızın işlendiği tişört

Çok sevdiğiniz bir anı ölümsüzleştirmek istiyorsan kesinlikle en sevdiğiniz fotoğrafı üzerine işletebileceğin bir tişört bu özel günde unutulmaz bir hediye olabilir. Hem tamamen size özel bir hediye hem de günlük kullanıma uygun ve çok da anlamlı!

8. Sonsuzluk bilekliği

8. Sonsuzluk bilekliği

Hem kendine hem de sevgiline alabileceğin sonsuzluk bilekliği oldukça anlamlı ve ideal bir hediye. Altın veya gümüş olarak bulabileceğin bu bileklikleri çift olarak takabilirsiniz. Gerçekten şık ve anlamı büyük bir hediye!

9. 2 kişilik SPA deneyimi

9. 2 kişilik SPA deneyimi

Şöyle çift olarak bir aktivite yapmak ve bu aktiviteyi yaparken de rahatlamak istiyorsanız kesinlikle bir SPA deneyimi almalısınız! Tüm gününüzü SPA, hamam, havuz ve masaj arasında geçirerek çok rahatlayabilirsiniz!

10. Tanıştığınız yere ait poster

10. Tanıştığınız yere ait poster

Tanıştığınız veya birbirinize ilk 'seni seviyorum' dediğiniz o yerin koordinatları ile çok anlamlı bir poster yaptırabilirsiniz. Hem anlamı çok büyük hem de çok güzel bir dekoratif ürün!

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