Sevdikleriniz Yas Sürecindeyken Yanlarında Olmanın 10 Etkili Yolu

Yas süreci, son derece zorlayıcı bir dönemdir. Bu süreçte sevdiklerinizin yanında olmanız önemlidir, ancak bu, tavsiye vermek için değil, destek olmak için yapılmalıdır. Yas tutan birine en büyük iyiliği, konuşmak istediklerinde onlara alan açarak ve sadece dinleyerek yapabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi paylaşmak yerine, onların duygularını ifade etmelerine fırsat tanıyın ve varlığınızla güç verin.