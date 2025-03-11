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Sevdikleriniz Yas Sürecindeyken Yanlarında Olmanın 10 Etkili Yolu

etiket Sevdikleriniz Yas Sürecindeyken Yanlarında Olmanın 10 Etkili Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 14:31

Yas süreci, bazı ortak aşamalar barındırsa da, herkesin bu yolculuğu kendi duygularıyla, kendi ritmiyle ve kendine özgü bir şekilde yaşadığını unutmamak gerekir. Bu süreçte sevdiklerimize destek olmak için neler yapabiliriz, gelin birlikte keşfedelim!

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1. Yas döneminden geçen kişileri dinlerken tavsiye vermek pek iyi bir fikir değil!

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Yas süreci, son derece zorlayıcı bir dönemdir. Bu süreçte sevdiklerinizin yanında olmanız önemlidir, ancak bu, tavsiye vermek için değil, destek olmak için yapılmalıdır. Yas tutan birine en büyük iyiliği, konuşmak istediklerinde onlara alan açarak ve sadece dinleyerek yapabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi paylaşmak yerine, onların duygularını ifade etmelerine fırsat tanıyın ve varlığınızla güç verin.

2. Sadece yanlarında oturmanız bile yeter!

Yas sürecinde olan sevdiklerimiz için her zaman büyük çabalar göstermeye gerek olmayabilir. Bazen sadece yanlarında olmak bile yeterlidir.  Beraber sessizliği paylaşarak bile onlara destek olabilirsiniz.

3. Yas dönemini daha kolay geçirebilmeleri için günlük işlerine yardımcı olabilirsiniz.

Hayatlarını kolaylaştırmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Yemek hazırlamak, alışveriş yapmak ya da ev işlerine yardımcı olmak onların hayata tekrar adapte olmaları için yardımcı olacaktır. Yüklerini hafifletecek bu yardımlar, onların yanında olduğunuzu da hissettirecektir.

4. Duygularını göstermeleri için onlara alan yaratabilirsiniz.

Bir kayıp yaşayan kişiler duygularını farklı şekillerde gösterebilirler. Bazıları bu süreci ağlayarak geçirebilirken bazıları sadece konuşmak isteyebilir. En çok görülen durum ise yalnız kalma isteğidir. Bu süreçte yargılamadan, baskı yapmadan duygularına saygı duymak, onlara anlaşıldıklarını hissettirebilir.

5. Eğer konuşmak istiyorlarsa onlara konuşabileceği bir alan yaratmalısınız.

Yas tutan kişiler, anılarına tutunarak bu süreci daha rahat atlatabilir. O yüzden bu süreçte anlattıklarını dinleyerek onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.

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6. Bu süreçte sabırlı olmanız gerekebilir.

Yas sürecinde olan yakınlarımıza destek olmak bazen sabır gerektirebilir. Bu sürecin zaman alacağını bilmek gerekir. 'Bu kadar yeter', 'Artık kendine gelmen gerek' vs. gibi cümleler kurmak onları kendine getirmek yerine daha kötü hissetmelerine neden olabilir.

7. Profesyonel destek almak iyi bir seçenek olabilir.

Yas sürecini atlatmakta zorlanan kişilerin profesyonel destek almaları iyi olabilir. Onları profesyonel yardım almak konusunda teşvik edebilirsiniz.

8. Sevdiğini kaybedenler için en zor anlar, özel günler!

Birini kaybettikten sonra doğum günleri, yıl dönümleri gibi özel günleri geçirmek çok zor olabiliyor. Bu dönemlerde kaybedilen kişiyi anmak üzere ritüeller oluşturulabilir, anma törenleri düzenlenebilir.

9. Rutinlere geri dönmesi için teşvik edebilirsiniz.

Yas sürecindeki yakınımızı, kayıp öncesi günlük hayatında yaptığı ve kendisine iyi gelen rutinlerine geri dönmesi için teşvik edebiliriz. Bu rutinleri gerçekleştirirken ona eşlik ederek destek olabiliriz.

10. Yas döneminde başkalarına yardım etmek iyileşmeye katkı sağlayabilir.

Örneğin, bir sokak hayvanını doyurmak ya da ihtiyaç sahiplerine yardım eden bir etkinliğe katılmak, bu süreçte ona iyi gelebilir. Böylece, acısını bir anlığına da olsa unutabilir ve başkalarına destek olarak kendini daha iyi hissedebilir.

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