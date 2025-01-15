Seçtiğin sokak lezzetleri tam bir gurme seçkisi gibi! Ağzının tadını bildiğin belli, gerçekten kaliteli tercihler yapmışsın. Bu kadar özenli ve lezzetli seçimlerle, maaşının en az 60 bin TL olduğunu düşünüyoruz. Tabii, bu kadar titiz bir damak zevkine sahip biri için, bu rakam aslında çok da uzak değil. Hem yemekleri hem de yaşam tarzını bu kadar dikkatli seçebilen biri, her alanda yüksek standartlara sahip olmalı. Yani, senin gibi birinin maaşı da aynı kaliteyi yansıtmalı!