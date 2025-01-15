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Sevdiğin Sokak Lezzetlerine Göre Maaşını Tahmin Ediyoruz!

etiket Sevdiğin Sokak Lezzetlerine Göre Maaşını Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 17:01

Hayatın tadı da maaşın da bazen sokaklarda gizlidir! İşte bu test, sevdiğin sokak yemeklerine göre maaşını tahmin etmeye çalışacak! Hazır mısın? O zaman lezzetli bir yolculuğa çıkmaya başlıyoruz!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Seç bakalım favorini.

2. Birini seç.

3. Bu soru zor olsa gerek...

4. Seçelim.

5. Az kaldı sayılır... Hangisi?

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6. Uff şimdi ne iyi giderdi.

7. Biri sokak lezzeti mi dedi? Hangisi?

8. Son olarak, birini seç bakalım!

80.000!

Seçtiğin sokak lezzetleriyle gerçekten bir gurmesin! Ne güzel şeyler seçtin öyle, ağzının tadını bildiğin belli. Bu kadar özenli seçimler yaptığından maaşının en az 80 bin TL olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki öyle değilse bile, böyle olmalı. Çünkü bu kadar kaliteli tercihlerle, hayatın her alanında benzer bir yüksek standartı yakalıyorsundur diye tahmin ediyoruz.

60.000!

Seçtiğin sokak lezzetleri tam bir gurme seçkisi gibi! Ağzının tadını bildiğin belli, gerçekten kaliteli tercihler yapmışsın. Bu kadar özenli ve lezzetli seçimlerle, maaşının en az 60 bin TL olduğunu düşünüyoruz. Tabii, bu kadar titiz bir damak zevkine sahip biri için, bu rakam aslında çok da uzak değil. Hem yemekleri hem de yaşam tarzını bu kadar dikkatli seçebilen biri, her alanda yüksek standartlara sahip olmalı. Yani, senin gibi birinin maaşı da aynı kaliteyi yansıtmalı!

40.000!

Seçtiğin sokak lezzetleri biraz farklı telden çalıyor gibi. Her biri kendine özgü, ama birlikte harika bir uyum oluşturuyor. Maaşının 40 bin TL olduğunu düşünüyoruz, çünkü böyle özenli tercihler yapmak, yaşam tarzını ve damak zevkini yansıtıyor. Hem yenilikçi hem de zevkli bir yaklaşım sergiliyorsun, bu da senin yaşam standardını belli ediyor!

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miray soysal
miray soysal
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