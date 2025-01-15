Sevdiğin Sokak Lezzetlerine Göre Maaşını Tahmin Ediyoruz!
Sevdiğin Sokak Lezzetlerine Göre Maaşını Tahmin Ediyoruz!
Hayatın tadı da maaşın da bazen sokaklarda gizlidir! İşte bu test, sevdiğin sokak yemeklerine göre maaşını tahmin etmeye çalışacak! Hazır mısın? O zaman lezzetli bir yolculuğa çıkmaya başlıyoruz!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Seç bakalım favorini.
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2. Birini seç.
3. Bu soru zor olsa gerek...
4. Seçelim.
5. Az kaldı sayılır... Hangisi?
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6. Uff şimdi ne iyi giderdi.
7. Biri sokak lezzeti mi dedi? Hangisi?
8. Son olarak, birini seç bakalım!
80.000!
60.000!
40.000!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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