Sevdiğin diyet yemeklerine göre kilo alacak mısın yoksa verecek misin?

Sevdiğin diyet yemeklerine göre sen biraz kilo alabilirsin. Bir yandan lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken, diğer yandan da kilo almanın endişesini yaşamak pek de hoş bir durum değil. Ama merak etme, bu durum seninle ilgili bir şey değil. Aslında, hepimiz bu durumla karşı karşıyayız. Çünkü, seçtiğimiz yemeklerin çoğu, ne yazık ki kilo almayı beraberinde getiriyor. Merak etme canım sadece 1-2 kilo alırsın!!!