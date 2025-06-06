Sevdiğimiz Kişiye Baktığımızda Neden Göz Bebeklerimiz Büyüyor?
Biri hoşumuza gittiğinde sadece kalbimiz değil, göz bebeklerimiz de tepki veriyor. Peki ama neden? Gözle görünür bu minik değişikliğin ardında dopamin, adrenalin, otonom sinir sistemi gibi hayli teknik ama aslında oldukça tanıdık mekanizmalar var. Hem merak giderici hem de şaşırtıcı bilgilerle dolu bu içerikte, aşkın vücuda nasıl işlendiğini biraz daha yakından konuşuyoruz.
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Otonom sinir sisteminin harekete geçmesini ele alalım.
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Hormonların nasıl bir etkisi var?
Beynin ödül mekanizması hemen harekete geçiyor.
İris kasları da otonom sinir sisteminden nasibini alıyor.
Sosyal iletişimlerde de göz bebekleri hemen değişebiliyor.
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E tabii aşkta yaşanan duygusal yoğunluğu da hesaba katmamız lazım.
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