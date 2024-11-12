Sevdiği Kızın Amcasıyla Umre'de Karşılaşan Gencin Gösterdiği Çaba ''Nasip Olur mu?'' Dedirtti
Sevdiği Kızın Amcasıyla Umre'de Karşılaşan Gencin Gösterdiği Çaba ''Nasip Olur mu?'' Dedirtti
Aşk uğruna yapılacak şeylerin sınırı yok. Aşk uğruna pek çok şey yapılır ama bazen bu eylemler herkesi bile şaşırtacak kadar tuhaf olabiliyor. Twitter’da (X) paylaşım yapan bir kullanıcı, arkadaşının Umre’de kız arkadaşının amcasıyla karşılaştığında yaşanan durumu anlattı. Genç, sadece bir tesadüf sonucu karşılaştığı amcaya adeta hizmette kusur etmemiş! Yemekleri birlikte yiyip, çay getirip, meyve alan genç sevgilisinin ailesinin onayını almayı kafaya koymuş gibi görünüyor. Bakalım siz ne diyeceksiniz...
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İşte o paylaşım👇
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Niyet önemli.
Kiminin hayali, kiminin hayatı...
Herkese nasip olmaz.
😂
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Elleri açtık mı🤲
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