Serbest Piyasa Nedir? Ekonomide Serbest Piyasaya Müdahale Edilir mi?

Evet, bu kavramı duyduğumuzda aklımıza hemen herkes istediğini yapıyor, kimse kimseye karışmıyor gibi bir tablo geliyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu çok da yanlış değil. Serbest piyasa, temelde üreticiyle tüketicinin özgürce bir araya geldiği bir sistem.

Üretici malını ya da hizmetini belirli bir fiyatla sunar, tüketici de almak isteyip istemediğine karar verir. Fiyatlar ise bu alışverişin doğasında, yani arz ve talep dengesine göre şekillenir. Kimseden izin almak gerekmez, müdahale de olmaz. Ama unutmamak lazım ki bu sistemin sorunsuz işlemesi için herkesin eşit şartlarda olması gerekir. Gerçek dünyada işler bu kadar basit olmuyor tabii.