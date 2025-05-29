Serbest Piyasa Nedir? Ekonomide Serbest Piyasaya Müdahale Edilir mi?
Ekonomi denince çoğumuzun aklına karmaşık grafikler, dolar kuru ya da “enflasyon yine ne olmuş?” sorusu geliyor. Ama aslında ekonominin temel kavramları, sandığımız kadar korkutucu değil. Hadi gel, serbest piyasa denen kavramı birlikte inceleyelim ve devletin bu alana ne kadar karıştığını biraz kurcalayalım. 👀
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1. Serbest piyasa kulağa özgürlük gibi geliyor, değil mi?
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2. Devlet bu sistemde ne yapıyor peki?
3. Gerçekte işler biraz daha karışık.
4. Müdahale ne zaman devreye giriyor?
5. Müdahale kötü müdür?
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6. Serbest piyasa eşittir kaos mu?
7. Her ülke serbest piyasayı aynı mı uygular?
8. Enflasyonla mücadelede serbest piyasa tek başına yeterli mi?
9. Peki ya günümüzde? Serbest piyasa hâlâ geçerli mi?
10. Sonuç olarak…
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