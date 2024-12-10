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Seramikten Gayrimenkule: Borsa İstanbul’da 10 Aralık’ta En Çok Kazandıran Hisseler ve Sektörler

etiket Seramikten Gayrimenkule: Borsa İstanbul’da 10 Aralık’ta En Çok Kazandıran Hisseler ve Sektörler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 18:26

Borsa İstanbul'da 10 Aralık günü yatırımcılar için kazançlarla dolu bir tablo sundu. Teknoloji, seramik, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin hisselerinde dikkat çekici yükselişler yaşandı. ARENA, COSMO ve USAK gibi hisseler piyasanın zirvesinde yer alırken, diğer sektörlerden hisseler de bu yükselişe eşlik etti. 

Gelin, günün yıldız hisselerine ve detaylarına yakından bakalım!

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1. ARENA Bilgisayar (ARENA)

1. ARENA Bilgisayar (ARENA)

Fiyat: 30,62 TL

Değişim: %9,99

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ARENA, özellikle artan teknoloji yatırımları ve dijitalleşme projeleri sayesinde dikkat çekiyor. Şirketin güçlü finansal verileri, hisseye olan talebi artırdı.

2. Uşak Seramik (USAK)

2. Uşak Seramik (USAK)

Fiyat: 14,88 TL

Değişim: %9,98

İnşaat sektöründeki toparlanma ve seramik ürünlerine yönelik artan talep, USAK hissesini zirveye taşıdı. Şirketin ihracat performansı da olumlu etkiler yarattı.

3. Sanko Pazarlama (SANKO)

3. Sanko Pazarlama (SANKO)

Fiyat: 30,26 TL

Değişim: %9,96

SANKO, güçlü ihracat performansı ve bölgesel yatırımları ile yükselişini sürdürdü. Enerji ve tekstil sektörlerindeki genişlemeleri de bu artışı destekledi.

4. Cosmos Yatırım Holding (COSMO)

4. Cosmos Yatırım Holding (COSMO)

Fiyat: 84,90 TL

Değişim: %9,97

COSMO, çeşitlendirilmiş portföyü ve büyüme odaklı yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Hisse, yatırımcıların güvenini kazandı.

5. Viking Kağıt (VIKING)

5. Viking Kağıt (VIKING)

Fiyat: 36,24 TL

Değişim: %9,95

Kağıt ve selüloz sektöründe sürdürülebilir üretim çözümleriyle öne çıkan Viking Kağıt, bu alandaki yenilikçi adımları sayesinde yükseliş yakaladı.

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6. Yayla Enerji (YAYLA)

6. Yayla Enerji (YAYLA)

Fiyat: 20,70 TL

Değişim: %9,93

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Yayla Enerji, yenilenebilir enerji projeleri ve büyüme stratejileriyle yatırımcıları etkiledi.

7. Kent Gıda (KENT)

7. Kent Gıda (KENT)

Fiyat: 917 TL

Değişim: %9,75

Gıda sektöründeki uzun soluklu başarıları ve yeni ürün lansmanları, KENT hissesinin değerini artırdı.

8. Karsu Tekstil (KRTEK)

8. Karsu Tekstil (KRTEK)

Fiyat: 31,28 TL

Değişim: %9,83

Tekstil sektöründe ihracat başarısıyla dikkat çeken KRTEK, günün yükselen hisseleri arasında yer aldı.

9. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN)

9. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN)

Fiyat: 1,91 TL

Değişim: %7,30

Finans sektöründe faaliyet gösteren VAKFN, kurumsal müşterilere yönelik büyüme stratejileriyle yükseliş sağladı.

10. Plastikkart Akıllı Kart (PKART)

10. Plastikkart Akıllı Kart (PKART)

Fiyat: 72,80 TL

Değişim: %6,05

Akıllı kart üretimi ve dijital çözümler sunan PKART, artan dijitalleşme projeleriyle yatırımcıların ilgisini çekti. Şirket, özellikle uluslararası iş birlikleriyle büyüme potansiyelini koruyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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