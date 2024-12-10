Seramikten Gayrimenkule: Borsa İstanbul’da 10 Aralık’ta En Çok Kazandıran Hisseler ve Sektörler
Seramikten Gayrimenkule: Borsa İstanbul’da 10 Aralık’ta En Çok Kazandıran Hisseler ve Sektörler
Borsa İstanbul'da 10 Aralık günü yatırımcılar için kazançlarla dolu bir tablo sundu. Teknoloji, seramik, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin hisselerinde dikkat çekici yükselişler yaşandı. ARENA, COSMO ve USAK gibi hisseler piyasanın zirvesinde yer alırken, diğer sektörlerden hisseler de bu yükselişe eşlik etti.
Gelin, günün yıldız hisselerine ve detaylarına yakından bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ARENA Bilgisayar (ARENA)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Uşak Seramik (USAK)
3. Sanko Pazarlama (SANKO)
4. Cosmos Yatırım Holding (COSMO)
5. Viking Kağıt (VIKING)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yayla Enerji (YAYLA)
7. Kent Gıda (KENT)
8. Karsu Tekstil (KRTEK)
9. Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN)
10. Plastikkart Akıllı Kart (PKART)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın