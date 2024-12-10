Seramikten Gayrimenkule: Borsa İstanbul’da 10 Aralık’ta En Çok Kazandıran Hisseler ve Sektörler

Borsa İstanbul'da 10 Aralık günü yatırımcılar için kazançlarla dolu bir tablo sundu. Teknoloji, seramik, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin hisselerinde dikkat çekici yükselişler yaşandı. ARENA, COSMO ve USAK gibi hisseler piyasanın zirvesinde yer alırken, diğer sektörlerden hisseler de bu yükselişe eşlik etti.

Gelin, günün yıldız hisselerine ve detaylarına yakından bakalım!