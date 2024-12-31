Senin Yeni Yılda Alman Gereken Ekonomik Karar Ne?
Senin Yeni Yılda Alman Gereken Ekonomik Karar Ne?
Yeni yıl, yepyeni kararlar almak için harika bir fırsat. Peki, bu yıl finansal hayatında neler değişmeli? Belki bütçeni yeniden düzenlemen gerekecek, belki de yatırımlarını gözden geçirmen… Bu testle, 2024’te senin için en doğru ekonomik adımı keşfedeceksin. Hazırsan, başlayalım!
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1. Yeni yılda bütçe planı yapmaya dair motivasyonun ne durumda?
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2. Alışverişe çıktığında hangisi seni en iyi tanımlar?
3. Ay sonunda hesaplarını kontrol eder misin?
4. Ay sonunda hangisi seni mutlu eder?
5. Yeni yılda alamayı planladığın ekonomik bir hedefin var mı?
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6. Bu küçük hediyelerden hangisini yeni yılda almak seni daha mutlu eder?
7. Beklenmedik bir para kazandığında ilk düşüncen ne oluyor?
8. Son olarak, 2024 finansal olarak senin için nasıl geçti? Puanla!
Bütçeni düzenle!
Yatırım yapmalısın!
Yeni beceriler edin!
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