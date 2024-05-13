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Senin Yatırım Kararların Ne Kadar İyi?

etiket Senin Yatırım Kararların Ne Kadar İyi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 17:01

Her yatırımcı için iyi yatırımcı demek mümkün değildir... Peki ya senin yatırım kararların ne kadar iyi?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Ne kadar zamandır yatırım yapıyorsun?

2. Elinde bir miktar para olduğunu düşün, bu parayı nasıl değerlendirirsin?

3. Yatırım yaptığın yerlerin durumunu ne sıklıkla kontrol ediyorsun?

4. Yatırım yaptığın araçlarda bir düşüş yaşandığında nasıl hissediyorsun?

5. Yatırım sürecinde hangi kelime seni daha iyi tanımlar?

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6. Yatırımlarını tek bir yere mi yoksa farklı farklı yerlere mi yapıyorsun?

7. Son olarak, sen hangi yatırımcısın?

Fazlasıyla iyi!

Senin yatırım kararların tıpkı bir profesyonel gibi iyi! Sen nereye ne kadar yatırım yapacağını, yatırımlarını nasıl yöneteceğini, neyin sana daha fazla getiri sağlayacağını çok iyi biliyorsun. Hal böyle olunca etrafındakiler de senden yatırım tavsiyesi almaktan çekinmiyor tabii. Sen yatırımcılar arasında gözdesin!

İyi bir yatırımcısın!

Senin genel olarak iyi bir yatırımcı olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman yanlış adımlar atsan da genellikle kazanç sağlayacak yatırımlar yapıyorsun. Neyin getiri sağlayıp neyin sağlamayacağını oldukça iyi biliyor, buna göre adım atıyorsun. Senden yatırım tavsiyesi almak isteyenler oluyor ama sen içinden geldiği gibi davranıyorsun.

Çok iyi olduğunu söyleyemeyiz...

Sen yaptığın yatırımlarda kimi zaman başarılı olsan da çoğu zaman başarısızlığınla biliniyorsun... Yaptığın yatırımlar tam sen adım attığında hızla düşüşe geçiyor ve bunun sebebini anlamakta güçlük çekiyorsun. Kimi zaman bir daha asla desen de yatırım yapmaktan vazgeçemiyorsun!

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