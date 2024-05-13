Senin Yatırım Kararların Ne Kadar İyi?
Senin Yatırım Kararların Ne Kadar İyi?
Her yatırımcı için iyi yatırımcı demek mümkün değildir... Peki ya senin yatırım kararların ne kadar iyi?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Ne kadar zamandır yatırım yapıyorsun?
2. Elinde bir miktar para olduğunu düşün, bu parayı nasıl değerlendirirsin?
3. Yatırım yaptığın yerlerin durumunu ne sıklıkla kontrol ediyorsun?
4. Yatırım yaptığın araçlarda bir düşüş yaşandığında nasıl hissediyorsun?
5. Yatırım sürecinde hangi kelime seni daha iyi tanımlar?
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