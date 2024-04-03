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Senin Temizlik Yapma Motivasyonun Ne?

etiket Senin Temizlik Yapma Motivasyonun Ne?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 09:01

Temizlik yapmak da her şey gibi bir amaç ve motivasyon gerektirir. 

Peki ya senin temizlik yapma motivasyonun ne?

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1. Bir parti düzenleyeceksin, evinin temizliği için ne yaparsın?

2. Hangisi seni daha fazla motive eder?

3. Bir kedi veya köpeğin varsa, evini temiz tutmak için hangi stratejiyi izlersin?

4. Hangi etkinlikten sonra evini temizlemek daha cazip geliyor?

5. Temizlik yaparken seni harekete geçiren şey nedir?

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6. Temizlik yaparken dinlemeyi en sevdiğin müzik hangisi?

7. Hangi temizlik aktivitesi sana daha çekici geliyor?

8. Eğer bir temizlik süper kahramanı olsaydın, süper gücün ne olurdu?

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Taze ve mis gibi kokan bir evde keyif yapmak!

Temizlenmiş evde ferah ferah oturma hissi senin için önemli bir motivasyon kaynağı gibi görünüyor! Bu his, birçok kişinin hoşuna gider çünkü temizlik yapılmış bir evde bulunmak ruhun ve zihnin dinlenmesini sağlar.Sen evini temizlediğinde sadece fiziksel bir temizlik değil, zihinsel olarak da bir ferahlık hissediyorsun. Yeni temizlenmiş bir evde keyif yapmak tam senlik bir aktivite!

Evin çok dağılmış olması!

Senin temizlik motivasyonunun arkasında evin fazlasıyla dağılmış olması yatıyor. Bu durumda, temizlik yapma isteğinizin arkasında düzen arayışı gibi güçlü bir etken var gibi görünüyor... Evinin dağılmış olması, çoğu zaman sadece fiziksel bir dağınıklık değil aynı zamanda zihinsel bir yük de olabiliyor. Böyle bir durumdayken ev temizliği yapmak yalnızca fiziksel değil zihinsel de bir katkı sağlayacak!

Misafir ziyaretleri!

Misafirlerin geleceğinde evinin temiz ve düzenli olması isteği senin en büyük temizlik motivasyonun oluyor! Misafirlerini ağırladığında onlara rahat bir ortam sunmayı ve evinde hoş bir deneyim yaşatmayı çok seviyorsun. Temiz ve düzenli bir ev, misafirlerini daha rahat hissettirir ve onlara hoş bir karşılama sunar. Hal böyle olunca senin temizlik yapma motivasyonun da tavana çıkıyor tabii!

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