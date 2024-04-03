Senin Temizlik Yapma Motivasyonun Ne?
Senin Temizlik Yapma Motivasyonun Ne?
Temizlik yapmak da her şey gibi bir amaç ve motivasyon gerektirir.
Peki ya senin temizlik yapma motivasyonun ne?
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1. Bir parti düzenleyeceksin, evinin temizliği için ne yaparsın?
2. Hangisi seni daha fazla motive eder?
3. Bir kedi veya köpeğin varsa, evini temiz tutmak için hangi stratejiyi izlersin?
4. Hangi etkinlikten sonra evini temizlemek daha cazip geliyor?
5. Temizlik yaparken seni harekete geçiren şey nedir?
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6. Temizlik yaparken dinlemeyi en sevdiğin müzik hangisi?
7. Hangi temizlik aktivitesi sana daha çekici geliyor?
8. Eğer bir temizlik süper kahramanı olsaydın, süper gücün ne olurdu?
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