Senin Temizlik Tarzına En Uygun Süpürge Hangisi?

'Pratiklik ve güç benim için önemli.' diyorsan Aqua Plus 8000 Serisi tam sana göre. Bu kablosuz dikey süpürge, tek seferde süpürme ve silme özelliği ile daha fazla toz, kir ve lekeyi temizlemek için tasarlandı. PowerCyclone 12 teknolojisi ile minimum pil kullanımıyla maksimum toz topluyor ve 30 dakikaya kadar turbo mod çalışma süresi sunuyor. Ayrıca LED ışıklı başlığı sayesinde süpürgeliklere ve kenarlara kolayca erişebilirsin. Temizliği hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor, bunun da altını çizelim.