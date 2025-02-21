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Senin Temizlik Tarzına En Uygun Süpürge Hangisi?

etiket Senin Temizlik Tarzına En Uygun Süpürge Hangisi?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 10:01

Müzik tarzın vardır, giyim tarzın ve damak zevkin de. Temizlik tarzının da olduğunu söyleyebiliriz ama öncesinde tarzını öğrenmemiz lazım. Temizlik tarzına göre sana en uygun süpürgeyi göstereceğiz!

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E sorulara geçelim o halde! Haftada kaç kez süpürgeye abanıyorsun?

E sorulara geçelim o halde! Haftada kaç kez süpürgeye abanıyorsun?

Evi süpürürken eennnn sinir olduğun şey nedir diye sorsak?

Evcil hayvanın var mı?

Temizlik yaparken genelde...

Şu yüzeylerden hangisini temizlemekte zorlanıyorsun?

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Sence haftanın bir günü "Temizlik günü" olarak ilan edilmeli mi?

Temizlik yaparken ekstra ekipman kullanır mısın?

Son olarak şunu soralım: Temizlik konusunda hangi cümle seni en iyi anlatıyor?

Sana en uygun süpürge: Philips Aqua Trio 9000!

Sana en uygun süpürge: Philips Aqua Trio 9000!

Eğer 'Temizlik benim için sıradan bir alışkanlık, her köşeyi pırıl pırıl yaparım.' diyorsan AquaTrio 9000 tam sana göre. Aqua Trio 9000 serisi kablosuz süpürge tek cihazda hem süpürme hem silme hem de sıvıları çekme işlemlerini çekmek özelliğine sahip. Yüksek hızlı dönen mikrofiber fırçaları ve sürekli temiz su akışı sayesinde zeminler her zaman tertemiz kalıyor. Ayrıca LED ışıklı başlığı ile mobilyaların altındaki gizli tozları bile rahatlıkla görebilirsin!

Sana en uygun süpürge: Philips 2000 Serisi Robot Süpürge!

Sana en uygun süpürge: Philips 2000 Serisi Robot Süpürge!

'Keşke temizlik kendi kendine yapılsa...' diyenlerdensen, Philips 2000 Serisi Robot Süpürge tam sana göre! Aynı anda süpürme ve silme özelliği sayesinde temizliği bitirme hızınız epey bir katlanıyor. LDS lazer teknolojisi, gözle görülmeyen kirleri hemen içine hapsediyor ve gözünüz arkada kalmıyor. Tek şarj ile 130 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. HEPA filtresinin olduğunu da belirtelim.

Sana en uygun süpürge: Philips 8000 Serisi Dikey Süpürge!

Sana en uygun süpürge: Philips 8000 Serisi Dikey Süpürge!

'Pratiklik ve güç benim için önemli.' diyorsan Aqua Plus 8000 Serisi tam sana göre. Bu kablosuz dikey süpürge, tek seferde süpürme ve silme özelliği ile daha fazla toz, kir ve lekeyi temizlemek için tasarlandı. PowerCyclone 12 teknolojisi ile minimum pil kullanımıyla maksimum toz topluyor ve 30 dakikaya kadar turbo mod çalışma süresi sunuyor. Ayrıca LED ışıklı başlığı sayesinde süpürgeliklere ve kenarlara kolayca erişebilirsin. Temizliği hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor, bunun da altını çizelim.

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Ma Belle
Ma Belle
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