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Senin Start-up’ın Olsa Hangi Sektörde Olurdu?

etiket Senin Start-up’ın Olsa Hangi Sektörde Olurdu?

godot
godot - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 17:01

Girişimcilik dünyasına hoşgeldin. Peki sektörünü belirledin mi?

Sana en uygun sektörü öğrenmeye hazırsan teste başla!

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1. Başlayalım. Sen bir girişimde mi çalışmak isterdin yoksa kurumsal bir şirkette mi?

2. Teknolojiye ilgi seviyen nedir?

3. Sanatın hangi alanı daha çok ilgini çekiyor?

4. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanların asla bitmeyecek isteği / ihtiyacı ne sence?

5. Neden girişimci olmak istiyorsun?

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6. Hangi çalışma şekli sana daha uygun?

7. Gündemde en çok hangi haberleri takip edersin?

8. Son olarak girişimini ne zaman satarsın?

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Senin sektörün: Yapay Zeka

Küçüklükten beri senin en çok yaptığın şey hayal kurmak. Gelecekle ilgili düşünmek. Sen gelecekte yaşıyorsun resmen. Ve hayallerinin tek tek gerçek olduğunu görmek seni heyecanlandırıyor. Peki bu kurduğun hayaller neden bir gün seni çok yukarılara taşıyacak bir iş fikri olmasın? Bu yüzden senin sektörün hayalini kurduğun gelecekteki gibi yapay zeka teknolojileri olmalı.

Senin sektörün: Yenilenebilir Enerji

Sen içinden yaşadığın bu gezegene büyük saygı ve sevgi besliyorsun. Sahip olduklarımızın ve bizi mutlu eden şeylerin hepsinin bu gezegen sayesinde olduğunu biliyorsun. Dünyayı korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak senin severek yaptığın şey. Bu yüzden senin sektörün yenilenebilir enerji olmalı. Severek yaptığın şey için bir girişimcilik fikri düşünmeye başla bizce.

Senin sektörün: Akıllı Tarım Teknolojileri

Sen doğada, suda, toprakta huzur bulan birisin. Doğaya emek vermeyi ve emeklerinin karşılığını almayı seviyorsun. Çünkü bilirsin ki sen doğaya ne verirsen o da sana fazlasıyla verir. Bu emeği daha akıllı, daha sürdürülebilir şekilde vermek ve bunu işe dönüştürmek hiç zor değil. Bu yüzden senin sektörün akıllı tarım teknolojileri olmalı.

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