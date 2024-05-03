Senin Start-up’ın Olsa Hangi Sektörde Olurdu?

Küçüklükten beri senin en çok yaptığın şey hayal kurmak. Gelecekle ilgili düşünmek. Sen gelecekte yaşıyorsun resmen. Ve hayallerinin tek tek gerçek olduğunu görmek seni heyecanlandırıyor. Peki bu kurduğun hayaller neden bir gün seni çok yukarılara taşıyacak bir iş fikri olmasın? Bu yüzden senin sektörün hayalini kurduğun gelecekteki gibi yapay zeka teknolojileri olmalı.