Senin Start-up’ın Olsa Hangi Sektörde Olurdu?
Senin Start-up’ın Olsa Hangi Sektörde Olurdu?
Girişimcilik dünyasına hoşgeldin. Peki sektörünü belirledin mi?
Sana en uygun sektörü öğrenmeye hazırsan teste başla!
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1. Başlayalım. Sen bir girişimde mi çalışmak isterdin yoksa kurumsal bir şirkette mi?
2. Teknolojiye ilgi seviyen nedir?
3. Sanatın hangi alanı daha çok ilgini çekiyor?
4. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanların asla bitmeyecek isteği / ihtiyacı ne sence?
5. Neden girişimci olmak istiyorsun?
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6. Hangi çalışma şekli sana daha uygun?
7. Gündemde en çok hangi haberleri takip edersin?
8. Son olarak girişimini ne zaman satarsın?
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