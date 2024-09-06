Senin Şirketinin Dijital Olgunluk Seviyesi Ne Kadar?

Şirketinin dijital olgunluğu çok iyi olmasa da bu yolda emin adımlarla ilerliyorsun. Yine de önünde biraz daha yol var. Öncelikle hem şirket içi hem de müşteri iletişiminde dijitalleşmeye önem vermelisin çünkü dijitalleştikçe işlerin daha kolay ve keyifli bir hale geldiğini fark edeceksin. Nasıl dijitale yönelebileceğini düşünüp bir yol haritası çıkartmak işini çok kolaylaştıracak!