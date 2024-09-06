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Senin Şirketinin Dijital Olgunluk Seviyesi Ne Kadar?

etiket Senin Şirketinin Dijital Olgunluk Seviyesi Ne Kadar?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 17:01

Sen bize şirketini anlat, biz de şirketinin dijital olgunluk seviyesini söyleyelim. Hazırsan hadi başlayalım!

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1. Şirketinin dijital dönüşüm stratejisi nedir?

2. Şirkette veri analitiği kullanıyor musun?

3. Şirketin web sitesinini 6 ayda bir güncelliyor musun?

4. Müşteri ilişkilerinde dijital kanal kullanıyor musun?

5. Şirketin IT alt yapısı var mı?

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6. Şirkette toplantıları genellikle nasıl yapıyorsunuz?

7. Müşteri geri bildirimlerini nasıl değerlendiriyorsun?

8. Şirket içi iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?

Siz dijital olmuşsunuz!

Siz dijital olmuşsunuz!

Sen, ekip arkadaşların ve şirketin o kadar dijital bir oluşumun içinde ki... Dijital olgunluk seviyeniz oldukça yüksek, zaten sektördeki yenilikleri takip ederek her zaman kendinizi geliştiriyor ve yeniliyorsunuz. Bu sayede dijitalden hiç geri kalmıyorsunuz. Teknoloji demek dijital demek sizin şirket demek, tebrikler!

Bu yolda iyi ilerliyorsunuz!

Şirketinin dijital olgunluğu çok iyi olmasa da bu yolda emin adımlarla ilerliyorsun. Yine de önünde biraz daha yol var. Öncelikle hem şirket içi hem de müşteri iletişiminde dijitalleşmeye önem vermelisin çünkü dijitalleştikçe işlerin daha kolay ve keyifli bir hale geldiğini fark edeceksin. Nasıl dijitale yönelebileceğini düşünüp bir yol haritası çıkartmak işini çok kolaylaştıracak!

Pek yok...

Sen ve şirketin biraz daha geleneksel ilerlemeyi tercih ediyorsunuz. Dijitalin getirdiği kolaylıkları ve olanakları bazen gözden kaçırıyorsunuz, bu yüzden aslında dijital dünyayı şirkete nasıl uyumlayacağınızı fark etmeniz ve aksiyon almanız oldukça önemli. Zaten dijitalleştikçe farklılaştığını göreceksin, o yüzden artık adım atmanın vakti geldi çünkü zaman değişiyor ve şekilleniyor!

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