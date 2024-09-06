Senin Şirketinin Dijital Olgunluk Seviyesi Ne Kadar?
Senin Şirketinin Dijital Olgunluk Seviyesi Ne Kadar?
Sen bize şirketini anlat, biz de şirketinin dijital olgunluk seviyesini söyleyelim. Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Şirketinin dijital dönüşüm stratejisi nedir?
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2. Şirkette veri analitiği kullanıyor musun?
3. Şirketin web sitesinini 6 ayda bir güncelliyor musun?
4. Müşteri ilişkilerinde dijital kanal kullanıyor musun?
5. Şirketin IT alt yapısı var mı?
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