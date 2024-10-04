Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Senin Sevgi Dilin Ne?

etiket Senin Sevgi Dilin Ne?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 23:46

Herkesin sevgi dilini ifade etme ve almayı tercih ettiği farklı yollar vardır. Bu testte, senin sevgi dilini bulmaya çalışacağız. 

Hazırsan başlayalım! 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Seni en çok mutlu eden iletişim şekli ne?

3. Partnerinle birlikte vakit geçirirken hangi aktiviteler seni en çok mutlu eder?

4. Partnerinle olan ilişkini değerlendirirken hangi faktör senin için en önemlidir?

5. Peki partnerinin hangi tür davranışlarda bulunması seni en çok etkiler?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Peki sence partnerinin bir tartışma esnasında seninle hangi dilde iletişim kurması senin içine siner?

7. Sevdiğin kişi seninle olan bağını güçlendirmek için hangi tür aktiviteleri tercih eder?

8. Son olarak söyle bakalım; sevdiğin kişinin seni mutlu etmek için yaptığı şeylerin seni en çok etkileyen yanı nedir?

Senin sevgi dilin güzel sözcükler!

Senin sevgi dilin 'Sözcüklerin Gücü'nü ifade ediyor. Seni en çok mutlu eden şey, sevdiğin kişinin sana güzel sözlerle sevgisini ifade etmesi ve duygularını açıkça dile getirmesidir. Sen bundan besleniyorsun. Birisine güzelse güzel demek senin için çok sıradan bir şey. Kendini asla kasmıyorsun. Neysen o'sun! Senin yanında gerçekten insanın günü güzelleşir. Öylesine pozitifsin ki... Hep böyle kalman dileğiyle, umarız seni ömrün boyunca hiçbir şey yıpratmasın. ❤

Senin sevgi dilin doğru zamanlama ve dikkat!

Seni mutlu eden şey, sevdiğin kişinin sana zaman ayırması, seni dinlemesi ve derin sohbetler yapmasıdır. Sen sana zaman ayrılmasına bayılıyorsun. Genel olarak ilginin sende olması senin oldukça hoşuna giden bir şey. Senin için bu hayatta değer görmek ve değer vermek çok önemli. Bunun olması için de oldukça çaba sarf ediyorsun. Umuyoruz bu çaban boşa gitmez. 😊

Senin sevgi dilin yardım etmek!

Seni mutlu eden şey, sevdiğin kişinin senin ihtiyaçlarını anlayarak ve sana pratik yardım sağlayarak yanında olmasıdır. Senin mutlu olman için genel olarak yardımlaşmak çok önemli. Sen her zaman mutluluğu ön planda tutan, mutlu olmanın yolunun da yardımlaşmadan geçtiğini bilen bir zihniyettesin. O sebeple umarız hayatın boyunca yardımlaşmaya devam edersin çünkü belli ki senin mutluluk formülün bu. 🤗

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın