Senin Sevgi Dilin Ne?

Senin sevgi dilin 'Sözcüklerin Gücü'nü ifade ediyor. Seni en çok mutlu eden şey, sevdiğin kişinin sana güzel sözlerle sevgisini ifade etmesi ve duygularını açıkça dile getirmesidir. Sen bundan besleniyorsun. Birisine güzelse güzel demek senin için çok sıradan bir şey. Kendini asla kasmıyorsun. Neysen o'sun! Senin yanında gerçekten insanın günü güzelleşir. Öylesine pozitifsin ki... Hep böyle kalman dileğiyle, umarız seni ömrün boyunca hiçbir şey yıpratmasın. ❤