Senin Sevgi Dilin Ne?
Senin Sevgi Dilin Ne?
Herkesin sevgi dilini ifade etme ve almayı tercih ettiği farklı yollar vardır. Bu testte, senin sevgi dilini bulmaya çalışacağız.
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Seni en çok mutlu eden iletişim şekli ne?
3. Partnerinle birlikte vakit geçirirken hangi aktiviteler seni en çok mutlu eder?
4. Partnerinle olan ilişkini değerlendirirken hangi faktör senin için en önemlidir?
5. Peki partnerinin hangi tür davranışlarda bulunması seni en çok etkiler?
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