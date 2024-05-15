Senin Patronluk Stilin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?

Tecrübe, karizma, parayı koklama... Hepsi sende toplanmış. Bir patronda olması gereken tüm özelliklere sahipsin. O kadar çok şey yaşamışsın ki kariyerinde olayları çözmek senin için çok basit. Senin olduğun yerde sıkıntı olmaz, her şey çözülür.