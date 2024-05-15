Senin Patronluk Stilin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?
Senin Patronluk Stilin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?
Bazı patronlar tıpkı izlediğimiz dizilerden fırlayıp hayatımıza girmiş gibidir.
Peki senin patronluk stilin hangi dizi karakterine benziyor?
Öğrenmeye hazırsan başlayalım.
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım.
2. Ne zamandır patronsun?
3. Peki sence patronluk mu daha kolay yoksa yöneticilik mi?
4. Diyelim ki zor bir karar vermen gerekiyor. Kime danışırsın?
5. Seni hangisi daha çok mutlu eder?
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