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Senin Patronluk Stilin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?

etiket Senin Patronluk Stilin Hangi Dizi Karakterine Benziyor?

godot
godot - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 17:01

Bazı patronlar tıpkı izlediğimiz dizilerden fırlayıp hayatımıza girmiş gibidir.

Peki senin patronluk stilin hangi dizi karakterine benziyor?

Öğrenmeye hazırsan başlayalım.

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım.

2. Ne zamandır patronsun?

3. Peki sence patronluk mu daha kolay yoksa yöneticilik mi?

4. Diyelim ki zor bir karar vermen gerekiyor. Kime danışırsın?

5. Seni hangisi daha çok mutlu eder?

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6. Bir patron olarak kendini zayıf gördüğün bir konu var mı?

7. Sence hangisi daha zor?

8. Son olarak çalışanlarının çoğu senin hakkında hangisini düşünüyordur?

Siobhan Roy - Succession

Siobhan Roy - Succession

Sen çooook zeki bir patronsun. Hedefin resmen gökyüzü. Sorumluluğunu alıp da beceremediğin iş yok. Sen işine aşıksın resmen. Başarı senin diğer adın. Birlikte çalıştığın insanlara büyük bir güven veriyorsun. Sen varsan her şey hallolur gözüyle bakıyor herkes.

Jay Pritchett - Modern Family

Jay Pritchett - Modern Family

Tecrübe, karizma, parayı koklama... Hepsi sende toplanmış. Bir patronda olması gereken tüm özelliklere sahipsin. O kadar çok şey yaşamışsın ki kariyerinde olayları çözmek senin için çok basit. Senin olduğun yerde sıkıntı olmaz, her şey çözülür.

Michael Scott - The Office

Michael Scott - The Office

Sen bir şirketin olmazsa olmazısın. Senin varlığın tüm çalışanlara neşe veriyor. Senin yönetiminde olan herkes mutlu olmalı diye düşünüyor, çalışanların için elinden geleni yapıyorsun. Keşke her patron senin kadar tatlı olsa.

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