Senin Partnerini Alıp Gitmen Gereken Otel Hangisi?
Senin Partnerini Alıp Gitmen Gereken Otel Hangisi?
Sen bize zevklerini ve ilişkini anlat, biz de sana hangi konsept otelde kalmanız gerektiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim...
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2. Senin tatil anlayışın bunlardan hangisi?
3. Genellikle hangisinde konaklamayı tercih edersin?
4. Partnerinle uyuyacağın o yatağı da seçer misin?
5. Tatile gittiğinde yürür müsün?
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