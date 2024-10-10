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Senin Partnerini Alıp Gitmen Gereken Otel Hangisi?

etiket Senin Partnerini Alıp Gitmen Gereken Otel Hangisi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:01

Sen bize zevklerini ve ilişkini anlat, biz de sana hangi konsept otelde kalmanız gerektiğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim...

2. Senin tatil anlayışın bunlardan hangisi?

3. Genellikle hangisinde konaklamayı tercih edersin?

4. Partnerinle uyuyacağın o yatağı da seçer misin?

5. Tatile gittiğinde yürür müsün?

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6. İlişkinde en sevdiğin şey bunlardan hangisi?

7. Tarafını seçer misin?

8. Partnerinle tüm gün oturmak istediğin o balkonu seçer misin?

9. Uçağınız hazır, şimdi bir yere gidecek olsanız burası neresi olurdu?

Kesinlikle Monta Resort!

Kesinlikle Monta Resort!

Hem denizin ortasında hem de suyun altında olmak size çok iyi gelecek. Siz sakinlikle birlikte yeni şeyler denemeyi de seviyorsunuz. Kendi alanınız olması sizin için çok önemli bu yüzden Monta Resort size çok iyi gelecek. Zanzibar'daki bu otelde denizi keşfedeceksiniz!

Kesinlikle Icehotel!

Kesinlikle Icehotel!

Siz farklı şeyleri denemeyi, uçlara gitmeyi seviyorsunuz. Bu yüzden bu buz hotel size farklı bir deneyim kazandıracak. İsveç'te bulunan bu otelde gördüğünüz her şey buzdan yapılmış. Soğuk bir gecede birbirinize sarılarak ısınmak istiyorsanız çok keyifli olabilir!

Kesinlikle Giraffe Manor!

Kesinlikle Giraffe Manor!

Siz doğayı ve sakinliği seviyorsunuz bu yüzden de sizin oteliniz çok uçuk kaçık olmamalı. Bu yüzden kahvaltınıza eşlik eden zürafalar sizin için oldukça keyifli olabilir. Nairobi Kenya'da yer alan bu otelde zürafalarla keyifli ve unutulmaz bir tatil yaşayabilir, romantik anları pekiştirebilirsiniz!

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