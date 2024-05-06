Senin Paranı Hangi Duygun Yönetiyor?
Senin Paranı Hangi Duygun Yönetiyor?
Herkesin para ile ilişkisi farklıdır ve bu ilişkiyi yöneten duygular da değişiklik gösterir.
Bu test, senin paranı hangi duygunun yönettiğini keşfetmene yardımcı olacak!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; alışverişten döndüğünde aldıklarına baktığında ilk başta nasıl hissediyorsun?
2. Birikim yaparken motivasyonun ne?
3. Alışverişe çıkma gerekçen ne oluyor?
4. Paranın hepsini kaybettiğini hayal ettiğinde, tam şu an ne hissettin?
5. Yatırımlar ne durumda? 🤨
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6. Para yönetimini yaparken hangi duygun daha ağır basar?
7. Beklenmedik bir harcama çıktığında ne hissediyorsun?
8. Son olarak; paranla ilgili gelecek planları yaparken kendi iç dünyanda hangi duygu ile düşünüyorsun?
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