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Senin Paranı Hangi Duygun Yönetiyor?

etiket Senin Paranı Hangi Duygun Yönetiyor?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 17:01

Herkesin para ile ilişkisi farklıdır ve bu ilişkiyi yöneten duygular da değişiklik gösterir.

Bu test, senin paranı hangi duygunun yönettiğini keşfetmene yardımcı olacak!

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk sorumuzla başlayalım; alışverişten döndüğünde aldıklarına baktığında ilk başta nasıl hissediyorsun?

2. Birikim yaparken motivasyonun ne?

3. Alışverişe çıkma gerekçen ne oluyor?

4. Paranın hepsini kaybettiğini hayal ettiğinde, tam şu an ne hissettin?

5. Yatırımlar ne durumda? 🤨

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6. Para yönetimini yaparken hangi duygun daha ağır basar?

7. Beklenmedik bir harcama çıktığında ne hissediyorsun?

8. Son olarak; paranla ilgili gelecek planları yaparken kendi iç dünyanda hangi duygu ile düşünüyorsun?

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Huzur!

Paranı harcarken huzur duyuyorsun ve bu sana keyif veriyor. Birikim yaparken güvende hissetmek ve sakin olmak önemlidir. Paylaşım yaparken mutlu oluyor ve insanlara yardım etmekten keyif alıyorsun. Bize göre doğru yoldasın çünkü kaygının ve endişenin olduğu yerde doğru hamleler yapmak daha da zorlaşır. Sakin kalmak önemli. Huzurdan devam. :)

Heyecan!

Paranla ilgili alışveriş yaparken heyecanlanıyor ve yeni şeyler denemekten hoşlanıyorsun. Yatırım yaparken risk alma ve yeni fırsatlar arama konusunda motive oluyorsun. Sonuç olarak heyecan duymak seni daha iyi yatırımlara yönlendirir. Paranı yönetirken pozitif olman, seni daha iyi hisseder ve paranı yönetirken daha doğru hamleler yapmanı sağlar. Heyecanın bol olsun! :)

Endişe

Paranı harcarken endişeleniyor ve gelecek için sürekli kaygı duyuyorsun. Birikim yaparken güvende olmaktan ziyade gelecek hakkında endişe duyuyorsun. Paylaşım yaparken bile kendinizi kısıtlı hissediyor ve gelecek için sürekli tedirginlik duyuyorsun. Bunu biraz frenlemeye çalışsan çok iyi edersin. Neticede bu kadar endişe ile yaşamak oldukça can sıkıcı... Paranı yönetmekten keyif almaya bak. Endişe ile geçmez bu hayat. :)

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