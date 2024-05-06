Senin Paranı Hangi Duygun Yönetiyor?

Paranı harcarken huzur duyuyorsun ve bu sana keyif veriyor. Birikim yaparken güvende hissetmek ve sakin olmak önemlidir. Paylaşım yaparken mutlu oluyor ve insanlara yardım etmekten keyif alıyorsun. Bize göre doğru yoldasın çünkü kaygının ve endişenin olduğu yerde doğru hamleler yapmak daha da zorlaşır. Sakin kalmak önemli. Huzurdan devam. :)