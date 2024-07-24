Senin Para Harcama Karakterini Analiz Ediyoruz!
Senin Para Harcama Karakterini Analiz Ediyoruz!
Herkesin belli bir para harcama biçimi vardır. Tüketimin çığır açtığı şu günlerde bu harcama alışkanlıkları giderek değişiyor. Peki ya sen para harcarken nasıl bir karaktersin? Testi çöz ve cevabı öğren! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Alışverişe çıktığında ilk nereye gidersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tatil için biriktirdiğin parayı nasıl kullanırsın?
3. Ay sonunda kredi kartı ekstresi geldiğinde ne yaparsın?
4. Hangi tür indirimler ilgini çeker?
5. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında hesabı nasıl paylaşırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın