Senin Para Harcama Karakterini Analiz Ediyoruz!

Sen harcamalarında oldukça bilinçli ve planlısın. Gereksiz harcamalardan kaçınıp, paranı en verimli şekilde kullanıyorsun. Tasarruf etmek ve birikim yapmak senin için öncelikli. Bu yaklaşımınla finansal açıdan oldukça güvenli bir konumdasın. Ancak, arada bir kendine küçük ödüller vermeyi unutma, hayatı yaşarken biraz esneklik de gerek!