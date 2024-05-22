Senin Mutfakta Olmazsa Olmaz Kuralın Ne?
Senin Mutfakta Olmazsa Olmaz Kuralın Ne?
Mutfak bizim özel alanımız gibidir ve kural olmadan zaman geçirmek biraz zordur. Peki senin olmazsa olmaz dediğin kuralın ne?
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1. Yemek yaparken en çok hangi mutfak aletini kullanıyorsun?
2. Peki şu pişirme yönteminden hangisini sık yapıyorsun?
3. Mutfakta en çok kiminle zaman geçirdiğini öğrenebilir miyiz?
4. Pişirdiğin yemeğin nasıl olması seni mutlu eder?
5. Yemek yapmak güzel de temizlik biraz zaman alıyor. Tezgahta birikmiş bulaşıkları kim yıkıyor?
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