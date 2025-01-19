Senin Liderlik Stilin Ne?
Senin Liderlik Stilin Ne?
Hangi tür bir lider olduğunu merak ediyor musun? Karizma mı, disiplin mi, yoksa tam bir “takım ruhu” abidesi misin? O zaman haydi bu testi çöz ve birlikte senin liderlik stilini öğrenelim!
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1. Öncelikle bir işe başladın ve sorumlu olduğun bir ekip var. İlk iş gününde yeni ekibine nasıl bir giriş yaparsın?
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2. Peki bu yönetim olayında hangi filmdeki lider sana daha çok benziyor?
3. Zor bir işi çözerken ekibinden birisi hata yaptığında ne yaparsın?
4. Peki sence ekipteki arkadaşlarına yeterince tolerans göstermek işi savsaklamalarına sebep olur mu?
5. Öyleyse ekipteki herkes yorulduğunda ekibin motivasyonunu nasıl artırırsın?
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6. En önemli sorulardan bir tanesine geldik. Bir lider olarak seni en çok ne sinirlendirir?
7. Öyleyse liderlik sana göre nasıl olmalı?
8. Son olarak bir ekibi yönetmek sence nedir?
Sen halkın kalbini fetheden bir takım liderisin!
Sen tam olarak mükemmeliyetçi bir lidersin!
Sen tam olarak sakinliğinle huzurun mimarisini hayata geçiren bir lidersin!
Sen tam olarak kuralları belirleyen disiplinli bir komutansın!
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