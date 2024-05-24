Senin Kredi Kartında Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?
Senin Kredi Kartında Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?
Kredi kartı seçerken hangi özelliklerin sana en uygun olduğunu belirlemek önemli.
Bu test, senin için kredi kartında mutlaka olması gereken özelliği keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. İlk olarak söyle bakalım; kredi kartında olması gereken en önemli özellik ne?
2. Kredi kartında olmasını istediğin özellikler arasında hangisi daha önceliklidir?
3. Aynı soruyu tersten soralım; kredi kartında hangisi ürkütür?
4. Çok fazla harcama yapar mısın?
5. Faturalarını nasıl ödüyorsun?
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