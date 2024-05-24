Senin Kredi Kartında Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?

Kredi kartının e-ticaret olarak da adlandırılan internetten alışveriş işlemlerini açman ve kartını o şekilde kullanman hayatını oldukça kullanışlı hale getirecek uygulamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde giyimden teknolojiye, dekorasyondan kitaplara kadar birçok kategoride internetten alışveriş yapılabiliyor. Bu alışverişi sağlayan ve kolaylaştıran şeylerin başında ise kredi kartının e- ticarete açık olması yatıyor. Ödeme işlemleri sadece alışverişten ibaret değil tabii ki. Sudan doğalgaza birçok faturanın ödenmesini de sağlıyor. Kredi kartının bu özelliği açık değilse, açtırmanı öneririz.