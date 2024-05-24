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Senin Kredi Kartında Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?

etiket Senin Kredi Kartında Mutlaka Olması Gereken Özellik Ne?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 17:01

Kredi kartı seçerken hangi özelliklerin sana en uygun olduğunu belirlemek önemli.

Bu test, senin için kredi kartında mutlaka olması gereken özelliği keşfetmene yardımcı olacak. 

Haydi teste!

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1. İlk olarak söyle bakalım; kredi kartında olması gereken en önemli özellik ne?

2. Kredi kartında olmasını istediğin özellikler arasında hangisi daha önceliklidir?

3. Aynı soruyu tersten soralım; kredi kartında hangisi ürkütür?

4. Çok fazla harcama yapar mısın?

5. Faturalarını nasıl ödüyorsun?

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6. Bütçe ayarlaması yapar mısın?

6. Bütçe ayarlaması yapar mısın?

7. Yeni bir kredi kartı teklifi gördün ve kartın avantajları gayet cezbedici. Ne yaparsın?

8. Son olarak söyle bakalım; yüklü bir miktarda alışveriş yaptın ve kart limitini aştın. 😨 Nasıl hissedersin, ne yaparsın?

Gecikmeli ödeme özelliği

onedio.com

Kredi kartının, satın alınan ürünün fiyatının gecikmeli alması ya da peşin fiyatına taksit özelliği tam senlik bir özellik! İstediğin birçok ürünü aynı anda alabilir ve ürünleri ödemeyi sonraya bırakabilirsin. Böylelikle istediğin ürüne istediğin zaman ulaşabilir ve satın alabilirsin. Bu özelliğin çevrimiçi ortamda da entegreli olması almak istediğin ürünlerin geniş bir spektruma sahip olmasın da beraberinde getiriyor. Bir şeyleri geç ödemek kulağa cazip geliyor, tabii ki hesap kesim tarihi günü gelene kadar... 🤣😜

Kredi kartı bonusu/puanı özelliği

onedio.com

Kredi kartı kampanyalarını kullanman senin için kredi kartının en uygun özelliği! Kullandığın kredi kartının sunduğu kampanyalardan yararlanmanın senin için oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz. Bankadan bankaya, karttan karta değişen bir konu olmasına karşın oldukça fayda sağlayan bir özellik! Seyahatten gıdaya, otomobilden giyime birçok alanda sağlanan bu kampanyalardan biri senin için yararlı olabilir. Bu puanı almak için sana banka tarafından sunulan kampanya alanındaki limite ulaşman gerekiyor. Eğer istenen limite ulaşmışsan puan alıyorsun ulaşamamışsan alamıyorsun. Denklem basit, kazan-kazan!

E- ticaret özelliği

onedio.com

Kredi kartının e-ticaret olarak da adlandırılan internetten alışveriş işlemlerini açman ve kartını o şekilde kullanman hayatını oldukça kullanışlı hale getirecek uygulamalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde giyimden teknolojiye, dekorasyondan kitaplara kadar birçok kategoride internetten alışveriş yapılabiliyor. Bu alışverişi sağlayan ve kolaylaştıran şeylerin başında ise kredi kartının e- ticarete açık olması yatıyor. Ödeme işlemleri sadece alışverişten ibaret değil tabii ki. Sudan doğalgaza birçok faturanın ödenmesini de sağlıyor. Kredi kartının bu özelliği açık değilse, açtırmanı öneririz.

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