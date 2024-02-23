Senin İşletmenin Ömrünü Uzatacak Şey Ne?
Senin İşletmenin Ömrünü Uzatacak Şey Ne?
İşler bazen iyi gider fakat bazen de beklenmedik şeyler olabilir. Bu yüzden geleceği düşünerek adım atmalı ve işletmenin ömrünü uzatmalısın.
Hazırsan işletmenin ömrünü uzatacak formülü verelim.
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1. Başlayalım. Hangisi senin idolün?
2. Senin şirketin hangi kurgusal şirkete daha çok benziyor?
3. Bir günü nasıl geçirmeyi tercih ederdin?
4. Müşterinden işinle alakalı sert bir şikayet aldığında tavrın ne olur?
5. İş yerindeki toplantılarda modun nasıldır?
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6. Hangi sektördesin peki?
7. Uzaktan çalışma hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak senin motivasyon kaynağın nedir?
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