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Senin İşletmenin Ömrünü Uzatacak Şey Ne?

etiket Senin İşletmenin Ömrünü Uzatacak Şey Ne?

godot
godot - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 17:01

İşler bazen iyi gider fakat bazen de beklenmedik şeyler olabilir. Bu yüzden geleceği düşünerek adım atmalı ve işletmenin ömrünü uzatmalısın. 

Hazırsan işletmenin ömrünü uzatacak formülü verelim.

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1. Başlayalım. Hangisi senin idolün?

2. Senin şirketin hangi kurgusal şirkete daha çok benziyor?

3. Bir günü nasıl geçirmeyi tercih ederdin?

4. Müşterinden işinle alakalı sert bir şikayet aldığında tavrın ne olur?

5. İş yerindeki toplantılarda modun nasıldır?

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6. Hangi sektördesin peki?

7. Uzaktan çalışma hakkında ne düşünüyorsun?

8. Son olarak senin motivasyon kaynağın nedir?

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Verilere odaklan.

Şirketinin ömrünü uzatmak istiyorsan işinde biraz daha gerçekçi olman gerekiyor. Bu sayede ayakların daha çok yere basacak. Geleceği daha net görebileceksin. Gerçekçi olmanın ilk şartı da verileri iyi analiz etmek ve bunlara uygun gelecek projeksiyonları oluşturmak.

Müşteri memnuniyetine odaklan.

Senin işinin en önemli kısmı müşteriler. Çünkü rakibin çok. Her zaman müşterilerini mutlu etmelisin. Eğer şirketinin ömrü uzun olsun istiyorsan müşteri memnuniyetini arşa çıkarmalı, her zaman onları dinlemelisin.

İşinde biraz değişiklik yap.

www.boredpanda.com

Uzun yıllar aynı ürünü satmak pazarda doygunluğa sebep olduğundan bazen işler yavaşlar. Bu tip dönemlerde gözün açık olmalı ve pazardaki değişimleri fark etmelisin. Arada sırada işlerde değişiklik yapmaktan korkma. Risk al ve monotonluktan uzaklaş.

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