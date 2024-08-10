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Senin İşletmeni Ayağa Kaldıracak Şey Ne?

etiket Senin İşletmeni Ayağa Kaldıracak Şey Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 17:01

Sen bize işletmeni anlat biz de işletmeni ayağa kaldıracak o sihirli dokunuşu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Hedef kitlen kim?

2. Rakiplerinden nasıl farklılaşıyorsun?

3. Peki müşterilerinle nasıl iletişim kuruyorsun?

4. Müşterilerinden geri bildirim alıyor musun?

5. Peki bu işletmeyi nasıl finanse ediyorsun?

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6. Peki işletmenin pazardaki en büyük gücü ne?

7. Peki sence en zayıf yönü ne?

8. Son olarak işletmenin başarısını neyle ölçüyorsun?

Güçlü iletişim!

İşini odaklı bir şekilde yapıyorsun ama zaman zaman müşterileri gözden kaçırabiliyorsun. Müşterilerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini daha fazla anlaman gerekiyor, bu yüzden de güçlü bir iletişimin temellerini oluşturacak müşteri hizmetlerini oluşturman gerekiyor. Müşteri hizmetlerini geliştirerek ve buna odaklanarak işletmeni daha da büyütebilirsin!

Pazarlama alanına yatırım!

Sen oldukça vizyoner ve cesur bir girişimcisin. Yeni fikirler üretmekten ve risk almaktan korkmuyorsun, bu yüzden de aslında işletmen başarıya ulaşıyor ama tabii ki birkaç eksik var. Pazarlama ve satış konusunda biraz daha yatırım yaparak ve müşterilerinle daha yakın ilişkiler kurarak işletmeni zirveye taşıyabilirsin.

Pazarlama ve finansal strateji!

Sen oldukça hırslı ve istekli bir girişimcisin. İşletmeni kurmak için ilk adımları atmışsın ama daha fazlasını başarabileceğine de inanıyoruz. Biraz daha yükselmek için ihtiyacın olan şey doğru bir pazarlama ve finansal stratejisi! Temel iş becerilerini geliştirmek için pazarlama stratejisinden de başlayabilirsin. Bu şekilde harikalar yaratacağına eminiz!

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