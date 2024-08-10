Senin İşletmeni Ayağa Kaldıracak Şey Ne?

Sen oldukça hırslı ve istekli bir girişimcisin. İşletmeni kurmak için ilk adımları atmışsın ama daha fazlasını başarabileceğine de inanıyoruz. Biraz daha yükselmek için ihtiyacın olan şey doğru bir pazarlama ve finansal stratejisi! Temel iş becerilerini geliştirmek için pazarlama stratejisinden de başlayabilirsin. Bu şekilde harikalar yaratacağına eminiz!