Senin İşletmeni Ayağa Kaldıracak Şey Ne?
Senin İşletmeni Ayağa Kaldıracak Şey Ne?
Sen bize işletmeni anlat biz de işletmeni ayağa kaldıracak o sihirli dokunuşu söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Hedef kitlen kim?
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2. Rakiplerinden nasıl farklılaşıyorsun?
3. Peki müşterilerinle nasıl iletişim kuruyorsun?
4. Müşterilerinden geri bildirim alıyor musun?
5. Peki bu işletmeyi nasıl finanse ediyorsun?
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