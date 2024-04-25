Senin İlişkin Ne Kadar Toksik?

Verdiğin cevaplara göre senin ilişkin %70 toksik bir ilişki! Her ilişkide sorunlar olur ama sizde bu biraz daha fazla gibi. 🤔 Bazı konularda ne kadar iyi anlaşıyorsanız bazı konularda da bir o kadar zıtsınız. Bazen birbirinizin kalbini kırabiliyor, düşüncesizce davranabiliyorsunuz. Ama önemli olan bunun farkında olup düzeltmek için bir şeyler yapmaktır. Sen ne düşünüyorsun sevgili okur?Düşüncelerini lütfen yorumlara yaz. 👇😇