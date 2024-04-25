Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Senin İlişkin Ne Kadar Toksik?

Senin İlişkin Ne Kadar Toksik?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 17:46

Hepimizin hayatında toksik ilişkiler olmuştur veya olacaktır. Peki ya sen? Sence senin ilişkin yüzde kaç toksik? Yoksa sağlıklı bir ilişki mi yaşıyorsun? Öğrenmek ister misin? O halde seni testimize alalım! 🥳👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.

2. Sevgilinle ne zamandır birliktesiniz?

3. Bir tartışma olduğunda ilk kim özür diler?

4. Hanginiz daha kıskançtır?

5. Partnerinle ilişkinizi bir hayvana benzetecek olsan bu ne olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Partnerin sana göre zıt bir karakter mi?

7. Sence bir ilişkide olmazsa olmaz şey denir?

8. Partnerin ne giydiğine karışır mı veya sen karışıyor musun?

9. Partnerinle burçlarınız hangi elementlere ait?

10. Son olarak, sence bu ilişki tanımlarından hangisi ilişkiniz için en uygun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

%100 Toksik İlişki!

%100 Toksik İlişki!

Verdiğin cevaplara göre senin ilişkin %100 toksik bir ilişki. Dost acı söyler sevgili okur. İlişkide problemler her zaman olabilir fakat bu problemlerin nasıl çözüldüğü önemlidir. İlişkinde tartışmalar oldukça ikinizin de kafası karışıyor ve yıpranıyorsunuz. Bu durumu düzeltmek için çeşitli yollar deneyebilir, daha çok konuşup birbirinizi daha çok dinleyebilirsiniz. Sen ne düşünüyorsun? 🤔Yorumlara bekliyoruz.👇😇

%100 Sağlıklı İlişki!

%100 Sağlıklı İlişki!

Verdiğin cevaplara göre senin ilişkin %100 sağlıklı bir ilişki. 🥰 Seni ve partnerini tebrik ediyoruz sayın okur. Gerçekten imrenilecek bir çiftsiniz. 💕Sorunlarınızı problemsizce çözüyor, birbirinizin kalbini kırmamaya dikkat ediyorsunuz. İdeal bir ilişkide olması gereken her şeyi yapıyorsunuz diyebiliriz. Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 👇

%70 Toksik İlişki!

%70 Toksik İlişki!

Verdiğin cevaplara göre senin ilişkin %70 toksik bir ilişki! Her ilişkide sorunlar olur ama sizde bu biraz daha fazla gibi. 🤔 Bazı konularda ne kadar iyi anlaşıyorsanız bazı konularda da bir o kadar zıtsınız. Bazen birbirinizin kalbini kırabiliyor, düşüncesizce davranabiliyorsunuz. Ama önemli olan bunun farkında olup düzeltmek için bir şeyler yapmaktır. Sen ne düşünüyorsun sevgili okur?Düşüncelerini lütfen yorumlara yaz. 👇😇

%30 Toksik İlişki!

%30 Toksik İlişki!

Verdiğin cevaplara göre senin ilişkin %30 toksik bir ilişki! Partnerin ve sen oldukça ideal bir çiftsiniz. 🥰 Bazı konularda anlaşmazlıklara düşseniz de birbirinizi kırmadan, konuşarak anlaşabiliyorsunuz. Her ilişkinin iniş-çıkışları vardır ve sizinki oldukça sağlıklı bir düzlemde ilerliyor. Sen ne düşünüyorsun?🤗🤔 Yorumlarda buluşalım.👇

%50 Toksik İlişki!

%50 Toksik İlişki!

Verdiğin cevaplara göre senin ilişkim %50 toksik bir ilişki. Dost acı söyler. Partnerinle ilişkiniz inişli çıkışlı ve bazı zamanlar ikiniz açısından da zor geçiyor olabilir. Dinamik bir ilişkiniz var. Problemlerinizi daha sakin ve sorunsuz çözmeye çalışırsanız ilişkiye daha anlayışlı bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Sence bildik mi? 😇🤔 Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma.👇

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın