Senin İlişkin Ne Kadar Toksik?
Senin İlişkin Ne Kadar Toksik?
Hepimizin hayatında toksik ilişkiler olmuştur veya olacaktır. Peki ya sen? Sence senin ilişkin yüzde kaç toksik? Yoksa sağlıklı bir ilişki mi yaşıyorsun? Öğrenmek ister misin? O halde seni testimize alalım! 🥳👇
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başlayalım.
2. Sevgilinle ne zamandır birliktesiniz?
3. Bir tartışma olduğunda ilk kim özür diler?
4. Hanginiz daha kıskançtır?
5. Partnerinle ilişkinizi bir hayvana benzetecek olsan bu ne olurdu?
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6. Partnerin sana göre zıt bir karakter mi?
7. Sence bir ilişkide olmazsa olmaz şey denir?
8. Partnerin ne giydiğine karışır mı veya sen karışıyor musun?
9. Partnerinle burçlarınız hangi elementlere ait?
10. Son olarak, sence bu ilişki tanımlarından hangisi ilişkiniz için en uygun?
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%100 Toksik İlişki!
%100 Sağlıklı İlişki!
%70 Toksik İlişki!
%30 Toksik İlişki!
%50 Toksik İlişki!
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