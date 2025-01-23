Senin İlişkin Hangi HIMYM Çifti Gibi?
Senin İlişkin Hangi HIMYM Çifti Gibi?
How I Met Your Mother aşıkları buraya, yüzyılın en keyifli testi geldi! Sen bize ilişkini anlat, biz de hangi çift gibi olduğunu söyleyelim. Sorular çok basit, e hazırsan başlıyoruz. Bakalım aşkın ve sevgi anlayışın kim gibi çıkacak?
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1. Cinsiyetini söyler misin?
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2. İlişkideki en büyük ortak özellik nedir?
3. İlişkinizde en çok hangi özelliğiniz öne çıkıyor?
4. Partnerinle birlikte en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun?
5. En çok hangi tür filmleri izliyorsunuz?
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6. İlişkinizde genellikle kim daha dominant?
7. Sana hangisini hediye alsa daha çok mutlu olursun?
8. Partnerinle bir gelecek hayal ettiğinde, ne düşünüyorsun?
9. Son olarak, sık sık kavga ediyor musunuz?
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