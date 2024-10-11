Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Senin İlişkide Sevgi Dilin Ne?

etiket Senin İlişkide Sevgi Dilin Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 22:01

Herkesin sevgi dili başka. Sevgi dilleri arasında seninki hangisi merak ediyor musun? Haydi öğrenmek için teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyet sorusuyla başlayalım...

2. Şu an biriyle beraber misin diye de soralım...

3. Sevdiğine hediye seçmekte zorlanır mısın?

4. Partnerinle anlaşamadığın bir şey olduğunda nasıl çözersiniz?

5. Peki, hiç tanımadığın biriyle hızlıca samimiyet kurabilir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kavga sonrası nasıl özür dilersin?

7. Sevdiğin aşağıdakilerden hangisini yaparsa çok mutlu olursun?

8. Partnerinle sıradan bir akşamınız nasıl geçiyor?

Senin sevgi dilin fiziksel temas!

Sen sevgini fiziksel temasla gösterebilenlerdensin. Sarılmak, öpmek ve dokunmak olmadan bir hayat yaşamak sana eziyet. Sen sevdiğini sürekli öpüp sarılmak istiyorsun. Sevgini anlatmak için tek yol sana göre fiziksel temas. Sevdiğin birinin seni öpmesi ve sarılması da çok hoşuna gidiyor. Sevdiğinin sana şöyle sımsıkı sarılması binlerce hediyeye değer!

Sen sevdiğinle kaliteli zaman geçirerek ona sevgini gösteriyorsun.

Sen öyle büyük hediyelerden falan hoşlanmıyorsun. Sana birinin 'seni seviyorum' demesine de gerek yok. Sevdiğini göstermesi için seninle güzel vakit geçirsin yeter. Beraber gittiğiniz bir sinema, birlikte yaptığınız bir yürüyüş senin için o en abartılı sevgi sözcüklerinden bile güzel. Sevdiğinle yaptığın planlar onu ne kadar sevdiğini göstermenin en güzel yolu sana göre.

Sen sevgini hediye vererek gösterenlerdensin.

Senin sevgi dilin hediye vermek. Sen sevdiklerine olan sevgini onlar için hediyeler alarak gösteriyorsun. Sana da hediye alınınca çok mutlu oluyorsun. Sen öyle hediyeleri alelade de seçmiyorsun. Sevdiğin kişinin özelliklerine uygun bir hediye seçiyorsun ve karşındakini bu yolla mutlu etmeye çalışıyorsun. Çok da haklısın, sevgiyi göstermek için hediyeden daha güzel bir yol olabilir mi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın