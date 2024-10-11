Senin İlişkide Sevgi Dilin Ne?
Senin İlişkide Sevgi Dilin Ne?
Herkesin sevgi dili başka. Sevgi dilleri arasında seninki hangisi merak ediyor musun? Haydi öğrenmek için teste!
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1. Cinsiyet sorusuyla başlayalım...
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2. Şu an biriyle beraber misin diye de soralım...
3. Sevdiğine hediye seçmekte zorlanır mısın?
4. Partnerinle anlaşamadığın bir şey olduğunda nasıl çözersiniz?
5. Peki, hiç tanımadığın biriyle hızlıca samimiyet kurabilir misin?
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