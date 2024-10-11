Senin İlişkide Sevgi Dilin Ne?

Senin sevgi dilin hediye vermek. Sen sevdiklerine olan sevgini onlar için hediyeler alarak gösteriyorsun. Sana da hediye alınınca çok mutlu oluyorsun. Sen öyle hediyeleri alelade de seçmiyorsun. Sevdiğin kişinin özelliklerine uygun bir hediye seçiyorsun ve karşındakini bu yolla mutlu etmeye çalışıyorsun. Çok da haklısın, sevgiyi göstermek için hediyeden daha güzel bir yol olabilir mi!