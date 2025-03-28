Senin İçin En Uygun Emeklilik Planı Hangisi?

Sen emekli olduktan sonra da aktif ve üretken kalmayı sevenlerden olacaksın sanki! Yeni hobiler edinmek, belki kendi küçük işini kurmak ya da gönüllü çalışmalara katılmak tam sana göre. Dengeli bir finansal planla, hem rahat bir yaşam sürebilir hem de kendini sürekli geliştirebilirsin. Senin için emeklilik bitiş değil, yeni bir başlangıç olacak diyebiliriz sanki🤓