Senin Finansal Dengeni En Çok Ne Bozuyor?

Ayın daha ortası gelmeden cebindeki para bitiyor mu? Belki yatırım yapıyorsun ama hep ters köşe oluyorsun, belki de marka takıntın yüzünden her şeye fazladan ödüyorsun... Peki asıl suçlu ne?

Bu testte finansal dengenin altını oyan şeyi bulacağız. Dürüstçe cevapla, çünkü sonuçlar sana gerçekleri gösterebilir

Hazırsan başlayalım👇🏻