Senin Finansal Dengeni En Çok Ne Bozuyor?
Ayın daha ortası gelmeden cebindeki para bitiyor mu? Belki yatırım yapıyorsun ama hep ters köşe oluyorsun, belki de marka takıntın yüzünden her şeye fazladan ödüyorsun... Peki asıl suçlu ne?
Bu testte finansal dengenin altını oyan şeyi bulacağız. Dürüstçe cevapla, çünkü sonuçlar sana gerçekleri gösterebilir
Hazırsan başlayalım👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Şu an aktif olarak çalışıyor musun?
4. Peki, bir ay içinde en çok neye para harcıyorsun?
5. Hangi yatırım çeşidini daha çok seviyorsun?
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6. Uzun vadeli bir yatırım hayalin var mı?
7. Dışarıdan sık sık yemek söyler misin?
8. Maaş yattı :) Ne kadar zamanda bitiyor?
9. Marketten bir şey alırken nakit mi yoksa kredi kartını mı tercih ediyorsun?
10. Son olarak, marka düşkünlüğünü puanlamanı istiyoruz!
Lüks tüketim bozuyor!
Yatırım tercihlerin bozuyor!
Plansız harcama ve maaş yönetimi!
Finansal dengeni hiç kurmamışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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