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Senin Finansal Dengeni En Çok Ne Bozuyor?

etiket Senin Finansal Dengeni En Çok Ne Bozuyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 17:02

Ayın daha ortası gelmeden cebindeki para bitiyor mu? Belki yatırım yapıyorsun ama hep ters köşe oluyorsun, belki de marka takıntın yüzünden her şeye fazladan ödüyorsun... Peki asıl suçlu ne?

Bu testte finansal dengenin altını oyan şeyi bulacağız. Dürüstçe cevapla, çünkü sonuçlar sana gerçekleri gösterebilir 

Hazırsan başlayalım👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Şu an aktif olarak çalışıyor musun?

4. Peki, bir ay içinde en çok neye para harcıyorsun?

5. Hangi yatırım çeşidini daha çok seviyorsun?

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6. Uzun vadeli bir yatırım hayalin var mı?

7. Dışarıdan sık sık yemek söyler misin?

8. Maaş yattı :) Ne kadar zamanda bitiyor?

9. Marketten bir şey alırken nakit mi yoksa kredi kartını mı tercih ediyorsun?

10. Son olarak, marka düşkünlüğünü puanlamanı istiyoruz!

Lüks tüketim bozuyor!

Senin bütçeni en çok yoran şey, fiyat-performans hesabı yapmadan yapılan marka odaklı harcamalar. Senin için kalite önemli olabilir ama zaman zaman bu tercih “lüks takıntısına” dönüşebiliyor. Yeni çıkan bir telefon, son model ayakkabılar ya da popüler mekânlarda yenen yemekler… Bunlar keyifli ama bütçeni zorluyor. Harcamalarında “ihtiyaç mı, istek mi?” sorusunu sormadan alışveriş yapmak, seni ay sonu stresine sokuyor. Üstelik kısa vadede mutlu hissetsen de, uzun vadede finansal olarak sıkışmana sebep oluyor. Kendini tamamen kısıtlamana gerek yok ama biraz daha bilinçli seçimler yapmak sana rahat bir nefes aldırabilir. Unutma, pahalı olan her zaman en iyi olan değildir!

Yatırım tercihlerin bozuyor!

Sen yatırım yapmayı seviyorsun ama maalesef bu konudaki kararların pek başarılı sonuçlar vermemiş gibi görünüyor. Belki fazla risk alıyorsun, belki de güvenilirliği tam belli olmayan yatırımlara yöneliyorsun. Bu durum, seni sadece maddi olarak değil, moral olarak da yıpratıyor. Yatırım yaparken araştırma yapmadan adım atmak, uzun vadede büyük zararlar doğurabilir. Finansal okuryazarlığını biraz geliştirip, daha sabırlı ve dengeli yatırım stratejilerine yönelmen gerekiyor. Unutma: yatırım, bilgi ve sabır işidir.

Plansız harcama ve maaş yönetimi!

Aslında gelir-gider dengeni koruyabilecek durumdasın ama planlamadığın için para elinden adeta akıp gidiyor. Maaş yattığında “önce keyif, sonra düşünürüz” diyorsun, ama ay sonu geldiğinde hep “nerede harcadım ben bu parayı?” sorusu geliyor. Aylık bütçe yapmak, harcamaları kategorilere ayırmak ve küçük de olsa birikim hedefi koymak sana çok iyi gelecek. Finansal disiplin seni sıkmak zorunda değil, aksine sana güven hissi kazandırır. Birkaç basit alışkanlıkla dengen şaşmaz hale gelebilir. Unutma, para kazanmak kadar onu yönetmek de beceri ister ve sen istersen bu beceriyi kazanabilirsin!

Finansal dengeni hiç kurmamışsın!

Senin finansal dengen şu anda net bir şekilde oluşmamış durumda. Belki gençsin, belki ilgini çekmiyor, belki de bugüne kadar hiç ciddi anlamda bütçe yapma ihtiyacı hissetmedin. Ama ne olursa olsun, bu durum uzun vadede seni oldukça zorlayabilir. Para senin için hâlâ “gelir gider, bakarız” çizgisinde. Ne neye harcandı, birikim yapıldı mı, yatırım yapıldı mı? Bunların çoğu belirsiz. Ay sonuna geldiğinde sadece “bu ay da geçti” diyorsun. Ama bu kayıtsızlık, gelecekte ciddi sıkışmalar yaratabilir. Hadi gel, artık biraz düzene geçelim.

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miray soysal
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