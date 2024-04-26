Senin Evinin Olmazsa Olmazını Söylüyoruz!
Senin Evinin Olmazsa Olmazını Söylüyoruz!
Güzel mi güzel evinin olmazsa olmazını keşfetmeye hazır mısın? Haydi, içeri buyur.
Testin sonunda söylüyoruz👇
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1. Medeni halini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Evde vakit geçirmeyi ne kadar seviyorsun?
3. Hangi dekorasyon sana daha çok hitap ediyor?
4. En sevdiğin ev aktivitesi ne?
5. En çok vakit geçirdiğin oda hangisi?
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6. Birinci önceliğin ne?
7. Evinde kullanmayı en sevdiğin dekorasyon ürünü ne?
8. Son olarak, çok paran olsa evine ilk önce aşağıdakilerden hangisini yaptırdın?
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