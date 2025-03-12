Senin En Büyük Stres Kaynağını Söylüyoruz!
Senin En Büyük Stres Kaynağını Söylüyoruz!
Ne kadar kaygılısın? Geleceğine baktığında neler görüyorsun? Umut dolu musun yoksa sık sık ağlamak mı istiyorsun? Sen bize kendini ve durumlar karşısında hissettiklerini anlat, biz de senin en büyük stres kaynağını söyleyelim.
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.
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1. Sabah uyandığında işe/okula geç kaldığını fark ettin, naparsın?
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2. Kendini 5 yıl sonra hayal ettiğin yerde görebiliyor musun?
3. Telefonun şarjı %1’e düştü, ama yanından şarj aleti yok. Ne yaparsın?
4. Senin için gelecekte hayatını kurtaracak o şey hangisi?
5. Dışarıda bir kafedesin ve toplantıdayken internetin kesildi. Ne yaparsın?
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6. Tek başına vakit geçirmekten keyif alır mısın?
7. Arkadaş grubunuzdan biri planları son dakikada iptal etti. Ne yaparsın?
8. Uykuya kolay bir şekilde dalabiliyor musun?
Kendi içsel beklentilerin...
Yalnızlık...
Gelecek kaygısı...
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Kendi içsel beklentilerin...