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Senin En Büyük Stres Kaynağını Söylüyoruz!

etiket Senin En Büyük Stres Kaynağını Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 17:01

Ne kadar kaygılısın? Geleceğine baktığında neler görüyorsun? Umut dolu musun yoksa sık sık ağlamak mı istiyorsun? Sen bize kendini ve durumlar karşısında hissettiklerini anlat, biz de senin en büyük stres kaynağını söyleyelim.

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma. 

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1. Sabah uyandığında işe/okula geç kaldığını fark ettin, naparsın?

2. Kendini 5 yıl sonra hayal ettiğin yerde görebiliyor musun?

3. Telefonun şarjı %1’e düştü, ama yanından şarj aleti yok. Ne yaparsın?

4. Senin için gelecekte hayatını kurtaracak o şey hangisi?

5. Dışarıda bir kafedesin ve toplantıdayken internetin kesildi. Ne yaparsın?

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6. Tek başına vakit geçirmekten keyif alır mısın?

7. Arkadaş grubunuzdan biri planları son dakikada iptal etti. Ne yaparsın?

8. Uykuya kolay bir şekilde dalabiliyor musun?

Kendi içsel beklentilerin...

Senin stres kaynağın, kendine koyduğun yüksek standartlar ve mükemmeliyetçilik. Her şeyi doğru yapmaya çalışırken, hata yapmaktan korkuyorsun. Kendine daha fazla anlayış göstermek ve hata yapmanın normal olduğunu kabul etmek, üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

Yalnızlık...

Senin en büyük stres kaynağın, yalnızlık hissi. Kendini zaman zaman izole edilmiş veya bağlantısız hissediyor olabilirsin. Sosyal ilişkilerini güçlendirmek, yeni insanlarla tanışmak veya sevdiğin insanlarla daha fazla vakit geçirmek, bu hisleri hafifletebilir. Unutma, yalnız hissetmek herkesin zaman zaman yaşadığı bir durumdur ve bunun üstesinden gelmek mümkündür.

Gelecek kaygısı...

Senin stres kaynağın, belirsiz bir gelecek ve bu belirsizlikle ilgili endişeler. Kariyer, finansal güvenlik veya yaşamın nereye gittiği konusunda endişeleniyor olabilirsin. Kendine küçük, ulaşılabilir hedefler koyarak ve mevcut duruma odaklanarak, gelecek kaygısını azaltabilirsin. Gelecekle ilgili kontrol edemediğin şeyleri bırakmak ve şu ana odaklanmak, stresi hafifletmenin etkili bir yoludur.

Stresle başa çıkmanın yollarını keşfetmek için ‘Gençler Nasılız?’ mini dizisini hemen izle!

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Begüm
Begüm
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Kendi içsel beklentilerin...