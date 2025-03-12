Senin En Büyük Stres Kaynağını Söylüyoruz!

Ne kadar kaygılısın? Geleceğine baktığında neler görüyorsun? Umut dolu musun yoksa sık sık ağlamak mı istiyorsun? Sen bize kendini ve durumlar karşısında hissettiklerini anlat, biz de senin en büyük stres kaynağını söyleyelim.

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.