Senin Ekonomik Olarak Vazgeçemeyeceğin Şey Ne?

Zaman zor, ekonomi çalkantılı, her şey zamlanıyor… Ama bazı şeyler var ki, cüzdanın ağlasa bile onsuz yapamam diyorsun. Kimisi kahvesinden vazgeçemez, kimisi telefondan… Peki senin için ay sonunda eksiye düşmeyi bile göze alacağın öyle bir şey var mı?

Bu testte sana hem eğlenceli hem de düşündürücü sorular soracağız. Tüm bu sorularımızla ve vereceğin (dürüst!) cevaplarla seni tanımaya çalışacağız.

Sonunda ise senin ekonomik olarak asla vazgeçemeyeceğin şeyi söyleyeceğiz!

Hazırsan para suyunu çekmeden başlayalım!