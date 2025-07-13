Senin Ekonomik Olarak Vazgeçemeyeceğin Şey Ne?
Zaman zor, ekonomi çalkantılı, her şey zamlanıyor… Ama bazı şeyler var ki, cüzdanın ağlasa bile onsuz yapamam diyorsun. Kimisi kahvesinden vazgeçemez, kimisi telefondan… Peki senin için ay sonunda eksiye düşmeyi bile göze alacağın öyle bir şey var mı?
Bu testte sana hem eğlenceli hem de düşündürücü sorular soracağız. Tüm bu sorularımızla ve vereceğin (dürüst!) cevaplarla seni tanımaya çalışacağız.
Sonunda ise senin ekonomik olarak asla vazgeçemeyeceğin şeyi söyleyeceğiz!
Hazırsan para suyunu çekmeden başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe koyulalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle aşağıdakilerden hangisi seni daha çok üzer?
4. Peki şu an ekonomik olarak en çok zorlandığın alan hangisi?
5. Sosyal medyada gördüğün şeyler harcama alışkanlıklarını etkiler mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Diyelim ki ayın son haftası, cüzdanını açtın ve sadece 1000 TL kaldı. Ne yaparsın?
7. Bu cümle sana ne kadar uygun: ''Konfor benim için her şeydir.''
8. İndirim görünce aslında ihtiyacım olmayan bir şeyi alma ihtimalim artar.
9. Diyelim ki aşağıdaki şeylerden birini sonsuza kadar ücretsiz alacaksın. Hangisini seçersin?
10. Son olarak online alışveriş sepetini doldur ama ödeme yapma desek, senin sepetin neyle dolar?
Kahve ve kafe keyfinden vazgeçemeyenlerdensin!
Yeni teknolojilere para dayanmıyor!
Tarz senin kimliğin. Bu yüzden giyime asla dur diyemiyorsun!
Ortada deneyimlenmesi gereken bir şey varsa para gider ama anılar kalır diyenlerdensin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın