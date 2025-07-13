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Senin Ekonomik Olarak Vazgeçemeyeceğin Şey Ne?

etiket Senin Ekonomik Olarak Vazgeçemeyeceğin Şey Ne?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
13.07.2025 - 17:01

Zaman zor, ekonomi çalkantılı, her şey zamlanıyor… Ama bazı şeyler var ki, cüzdanın ağlasa bile onsuz yapamam diyorsun. Kimisi kahvesinden vazgeçemez, kimisi telefondan… Peki senin için ay sonunda eksiye düşmeyi bile göze alacağın öyle bir şey var mı?

Bu testte sana hem eğlenceli hem de düşündürücü sorular soracağız. Tüm bu sorularımızla ve vereceğin (dürüst!) cevaplarla seni tanımaya çalışacağız.

Sonunda ise senin ekonomik olarak asla vazgeçemeyeceğin şeyi söyleyeceğiz!

Hazırsan para suyunu çekmeden başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek işe koyulalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle aşağıdakilerden hangisi seni daha çok üzer?

4. Peki şu an ekonomik olarak en çok zorlandığın alan hangisi?

5. Sosyal medyada gördüğün şeyler harcama alışkanlıklarını etkiler mi?

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6. Diyelim ki ayın son haftası, cüzdanını açtın ve sadece 1000 TL kaldı. Ne yaparsın?

7. Bu cümle sana ne kadar uygun: ''Konfor benim için her şeydir.''

8. İndirim görünce aslında ihtiyacım olmayan bir şeyi alma ihtimalim artar.

9. Diyelim ki aşağıdaki şeylerden birini sonsuza kadar ücretsiz alacaksın. Hangisini seçersin?

10. Son olarak online alışveriş sepetini doldur ama ödeme yapma desek, senin sepetin neyle dolar?

Kahve ve kafe keyfinden vazgeçemeyenlerdensin!

Senin ekonomik olarak asla vazgeçemeyeceğin şey: günlük kahve ritüelin ve kafe kaçamakların!

Kahve senin için sadece içecek değil; bir mola, bir sosyalleşme, bir huzur anı. Bütçeni ne kadar zorlasa da seni mutlu eden bu alışkanlıktan ödün veremiyorsun. Kendi keyfini önemseyen ve “küçük mutluluklara değer” diyenlerdensin. Ay sonunda ekside olsan da, o latte içildiyse her şey yolunda!

Yeni teknolojilere para dayanmıyor!

Senin ekonomik olarak vazgeçemeyeceğin şey: telefonlar, kulaklıklar, akıllı saatler ve teknolojik oyuncaklar!

Sen teknolojiyle yaşıyorsun. Her yeni çıkan cihaz radarında ve eğer cebinde biraz boşluk varsa, kenarda birazcık paran varsa önce o ürünü almak istiyorsun ve düşlüyorsun. Sana göre teknolojiye yapılan harcama gereksiz değil, tam tersine bir ihtiyaç. Cüzdanın ve cebin her ay yorgun düşse de, o şarjı hızlı biten telefonunu güncellemeden çokta rahat ettiğin söylenemez.

Tarz senin kimliğin. Bu yüzden giyime asla dur diyemiyorsun!

Senin ekonomik olarak vazgeçemeyeceğin şey: kıyafetler, ayakkabılar, aksesuarlar!

İndirim kovalamak senin için bir yaşam tarzı. Gardırobun dolup taşsa da, bir kombin daha gözüne çarpınca iç sesin: “Ama bu da çok güzel” diye fısıldıyor. Senin için kendini iyi hissetmenin yolu şık görünmekten geçiyor. Ekonomik kriz seni durduramaz; çünkü senin stilinden taviz vermeye niyetin yok!

Ortada deneyimlenmesi gereken bir şey varsa para gider ama anılar kalır diyenlerdensin!

Senin ekonomik olarak vazgeçemeyeceğin şey: tatiller, geziler, konserler ve yeni deneyimler!

Sana göre para biriktirmek güzeldir ama hayat biriktirmek daha güzeldir. Seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi, etkinliklere katılmayı seviyorsun. Harcamalarında genelde anı yaratmak ön planda. Tatil planlarını iptal etmek zorunda kalmak senin için kabus olur. Çünkü sen bir yere değil, hayata yatırım yapıyorsun!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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