Senin Ekonomi IQ’n Kaç?
Senin Ekonomi IQ’n Kaç?
Parayı yönetmek hiç kolay bir iş değil, bunun için iyi bir ekonomik IQ'ya sahip olmak gerekir.
Peki ya senin ekonomik IQ'n kaç?
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1. Mali hedefler belirlenirken atlanmaması gereken adım hangisi sence?
2. Enflasyon neyi ifade eder?
3. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?
4. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?
5. Bir sabah uyandığında milyoner olduğunu fark etseydin ne satın alırdın?
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