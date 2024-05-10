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Senin Ekonomi IQ’n Kaç?

etiket Senin Ekonomi IQ’n Kaç?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 17:01

Parayı yönetmek hiç kolay bir iş değil, bunun için iyi bir ekonomik IQ'ya sahip olmak gerekir. 

Peki ya senin ekonomik IQ'n kaç?

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1. Mali hedefler belirlenirken atlanmaması gereken adım hangisi sence?

2. Enflasyon neyi ifade eder?

3. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?

4. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?

5. Bir sabah uyandığında milyoner olduğunu fark etseydin ne satın alırdın?

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6. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?

7. Uzun vadeli yatırım stratejini belirlerken aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi seni daha çok cezbeder?

8. Yatırımlarının karşılığını hemen almayı mı yoksa beklemeyi mi tercih edersin?

115-134 arasında!

Sen ekonomiden, paranı nasıl yöneteceğinden, nasıl tasarruf edebileceğinden gayet iyi anlıyorsun. Paranı oraya buraya savurmadığın gibi ayrıca nasıl kazanç sağlayacağını da çok iyi biliyorsun. Risk yönetimindeki başarın görmezden gelinemeyecek kadar iyi. Bir yatırımının kötüye gideceğini çok önceden anlayıp ona göre hareket edebiliyorsun!

90 - 114 arası!

Senin ekonomik zekan paranı yönetebilecek, iyi bir biçimde yönlendirebilecek kadar iyi! Herkesin sahip olması gereken düzeyde bir ekonomik IQ'ya sahipsin. Harcamalarını ne çok fazla yapıyor, ne de çok fazla birikim yapıyorsun. Hayatta hiçbir şeyin ertelemeye gelmediğine inanarak hareket ediyorsun. E haklısın da!

Ortalamanın biraz altında...

Sen kazandığın parayı çok iyi yönlendiremiyor olabilirsin. Belki doğru yerlere yatırım yapmıyor, ihtiyacından daha fazlasını harcayarak tasarruf edemiyorsun. Harcamalarını daha iyi yönetmek için kontrollü gitmekte fayda var. Harcamalarını izlediğinde daha iyi bir düzeye ulaşacağına eminiz!

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