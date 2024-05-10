Senin Ekonomi IQ’n Kaç?

Senin ekonomik zekan paranı yönetebilecek, iyi bir biçimde yönlendirebilecek kadar iyi! Herkesin sahip olması gereken düzeyde bir ekonomik IQ'ya sahipsin. Harcamalarını ne çok fazla yapıyor, ne de çok fazla birikim yapıyorsun. Hayatta hiçbir şeyin ertelemeye gelmediğine inanarak hareket ediyorsun. E haklısın da!