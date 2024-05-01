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Senin Bahar Kombinin Hangisi?

etiket Senin Bahar Kombinin Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 17:01

Bu bahar tarzını yansıtmak istiyorsan testi çöz ve bahar kombinini beraber yapalım!

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1. İlk olarak söyle bakalım, sen hangi mevsim insanısın?

2. Peki modayı ne kadar takip ediyorsun?

3. Sence modanın en güzel olduğu dönem hangi yıllardı?

4. Sence moda dünyasındaki en kötü akım hangisiydi?

5. Peki bahar aylarında en çok hangisini giymeyi tercih edersin?

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6. Peki genellikle hangi renkleri tercih edersin?

7. Hangi tarz ayakkabılar senin favorin?

8. Son olarak, en son ne zaman kıyafet alışverişi yaptın?

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Sen bu baharı rengarenk geçirmelisin!

Görünüşe göre sen renkleri epey seviyorsun. Havalar ısınmaya başladığında da efil efil elbise ve etekler vazgeçilmezin oluyor. Tarzını yansıtmanın en iyi yolu, son trendleri takip ederek kombin yapman. Rahat ve tarz bir elbise ile kombinleyebileceğin şık sandaletler sana çok yakışır!

Sen jean modasından vazgeçmiyorsun!

Sen tam bir jean tutkunusun ve yaz kış en rahat ettiğin giysi türü bu. O halde bu bahar, yine jean ile tarzını biraz daha farklılaştırabilirsin. Düz paça bir jean ile kombinleyebileceğin oversize bir gömlek hem rahat olmanı hem de oldukça tarz görünmeni sağlayabilir.

Bahar geldi diye illa renkli mi giyeceğiz?

Sen renkleri pek sevmiyorsun. Çok sıcak bir yaz günü bile olsa simsiyah giyinmeyi tercih ediyorsun. O zaman sana en uygun bahar kombini; siyah bir pantolon veya etek üzerine giyebileceğin ince bir gömlek olabilir. Üzerine alacağın bir ceket ile de oldukça havalı görünebilirsin!

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