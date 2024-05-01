Senin Bahar Kombinin Hangisi?
Senin Bahar Kombinin Hangisi?
Bu bahar tarzını yansıtmak istiyorsan testi çöz ve bahar kombinini beraber yapalım!
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1. İlk olarak söyle bakalım, sen hangi mevsim insanısın?
2. Peki modayı ne kadar takip ediyorsun?
3. Sence modanın en güzel olduğu dönem hangi yıllardı?
4. Sence moda dünyasındaki en kötü akım hangisiydi?
5. Peki bahar aylarında en çok hangisini giymeyi tercih edersin?
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6. Peki genellikle hangi renkleri tercih edersin?
7. Hangi tarz ayakkabılar senin favorin?
8. Son olarak, en son ne zaman kıyafet alışverişi yaptın?
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