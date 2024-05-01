Senin Bahar Kombinin Hangisi?

Sen tam bir jean tutkunusun ve yaz kış en rahat ettiğin giysi türü bu. O halde bu bahar, yine jean ile tarzını biraz daha farklılaştırabilirsin. Düz paça bir jean ile kombinleyebileceğin oversize bir gömlek hem rahat olmanı hem de oldukça tarz görünmeni sağlayabilir.