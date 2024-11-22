Seni Her Saniye Düşünen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
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Seni Her Saniye Düşünen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Bazı insanlarla aramızda bir şeyler bitebilir ama duygular bitmez. Bazılarıyla ise aramızda hiçbir şey olmayabilir ama yine de onu düşünmeden edemeyiz. En olmadık ve tahmin edemediğimiz anlarda aklımıza gelen o kişiyi neden bir anda düşünmeye başlarız. Bazı duygular hissettiğimiz için mi yoksa ihtimaller için mi?
Seni Her Saniye Düşünen Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Birisini özlediğinde ne yaparsın?
4. Kendini en rahat hissettiğin yer neresi?
5. Gün içerisinde en çok neyi düşünürsün?
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6. Birine duyduğun hisleri ne kadar açıkça gösterirsin?
7. Sence biri seni neden unutamaz?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
Seni her saniye düşünen kişinin ismi;👇
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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