Bazı insanlarla aramızda bir şeyler bitebilir ama duygular bitmez. Bazılarıyla ise aramızda hiçbir şey olmayabilir ama yine de onu düşünmeden edemeyiz. En olmadık ve tahmin edemediğimiz anlarda aklımıza gelen o kişiyi neden bir anda düşünmeye başlarız. Bazı duygular hissettiğimiz için mi yoksa ihtimaller için mi?

Seni Her Saniye Düşünen Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Haydiiii!