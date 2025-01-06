Senden Hoşlanmalarına Neden Olan Özelliğin Ne?
Senden Hoşlanmalarına Neden Olan Özelliğin Ne?
Başka insanların bizi nasıl gördüğünü merak ederiz. Kişiliğimizin nasıl olduğunu anlayarak bu merakı giderebiliriz. Gelin hep beraber sizden neden hoşlandıklarına bakalım!
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1. İlk başta cinsiyetini öğrenelim...
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2. Kendini nasıl tanımlarsın, hangi özelliklerinle ön plana çıkarsın?
3. Peki, insanların seni nasıl tanımladığını söyleyebilir misin?
4. Nasıl bir iletişime sahipsin?
5. Bize biraz insanlara yaklaşımından bahset bakalım...
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6. Nasıl kıyafetlerle rahat edersin?
7. Karşındaki insanı dinleyip anlama noktasında nasılsın?
8. Kendin gibi davranabiliyor musun?
İnsanlar senin enerjine çekiliyorlar!
İnsanlar senin ağırbaşlılığına çekiliyor!
İnsanlar senin çalışkanlığına çekiliyor!
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