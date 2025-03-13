Sen Zorlayıcı Duygularla Ne Kadar Başa Çıkabiliyorsun?

Hayat bazen zorlayıcı duygular ve anılarla bizi sınar. Bu test, güçlü ve zayıf yanlarını anlamana, zor durumlarla nasıl başa çıktığını keşfetmene yardımcı olacak. Kendini tanımak, duygusal dayanıklılığını geliştirmek için ilk adımdır. Hazır mısın?

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.