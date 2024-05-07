Sen Yüzde Kaç Finansal Özgürsün?
Sen Yüzde Kaç Finansal Özgürsün?
Finansal özgürlük her insanın elde etmesi gereken bambaşka bir seviye!
Peki ya sen yüzde kaç finansal özgürsün?
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1. Yatırım yaparken genellikle hangisine odaklanırsın?
2. Tercihini hangisinden yana kullanırsın?
3. Peki ya yatırımlarını sık sık değiştirir misin?
4. Lüks sayılabilecek harcamaların var mı yoksa yalnızca zaruri alışverişler mi yapıyorsun?
5. Hangisi senin için daha önemlidir?
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