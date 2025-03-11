Sen Stres Yönetiminde Ne Kadar Başarılısın?

İnsanın kaygı hissetmesi, bazen stresle başa çıkamaması gerçekten çok doğal bir durum. Herkesin zaman zaman zorlandığı anlar olur, senin de olmuş ama buna rağmen, şu ana kadar gerçekten çok iyi idare etmişsin. O zorlayıcı zamanlarda bile, pes etmek yerine bir şekilde yolunu bulmuş ve kendini toparlamayı başarmışsın. Ne kadar güçlü olduğunun farkında olman önemli çünkü bu seni her zaman bir adım daha ileriye taşıyacak.