Sen Stres Yönetiminde Ne Kadar Başarılısın?
Sen Stres Yönetiminde Ne Kadar Başarılısın?
Stres, hayatın kaçınılmaz bir parçası olsa da, nasıl başa çıktığımız önemli. Stresli anlarda kendini nasıl hissettiğini ve bu duygularla nasıl başa çıktığını anlamak, daha sağlıklı bir yaşam sürmene yardımcı olabilir. Bu test, stres yönetimindeki başarını keşfetmene yardımcı olacak.
Hazır mısın? Hadi başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile. Seni son zamanlarda en çok strese sokan şey ne?
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2. Stresli bir durumda sakin kalmakta zorlanır mısın?
3. Peki, bu mevsimlerden hangisinde daha az kaygılı hissedersin?
4. Stresli bir an yaşadığında, negatif düşünceler seni ne kadar etkiler? Puanla bakalım!
5. Günlük stresini yönetmek için herhangi bir rutinin var mı?
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6. Kendini baskı altında hissettiğinde, bu durumu başkalarına anlatmak senin için ne kadar kolay?
7. Son olarak, bu manzaralardan hangisi seni daha iyi hissettirir?
Biraz zorlanıyorsun!
Başarılısın!
Çok başarılısın!
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