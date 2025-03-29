Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?

Senin için önemli olan bolca zaman geçirmek! Partnerinle yan yana olmak bile sana iyi geliyor. Onun yanında durarak ve ona zaman ayırarak sevgini gösteriyorsun. Ne kadar yoğun olsan bile günün belli bir saatini partnerine ayırıyorsun. Bu süre zarfında ne yaptığınız önemli değil, önemli olan birlikte olmanız... Ayrıca partnerine baskı yapmak yerine ona özgür bir alan tanıyorsun. Tartışma esnasında olayı alevlendirmek yerine yine zaman başvurarak sakinleşmeyi bekliyorsun. Senin için zaman çok değerli. Zamanını partnerin için ayırmak senin sevgi dilin!