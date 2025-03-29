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Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?

etiket Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 23:01

Sevgiyi gösterme şekli çok değişkenlik gösterir. Bazıları içinde yaşarken bazıları her şeyi ile dışa yansıtır. Bu test ile kendine dönmenizi ve sevgi dilinizin ne olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin beraber sevginizi nasıl gösterdiğinize bakalım!

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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Şimdi asıl sorularımıza başlayabiliriz! Sevdiğin kişiye hislerini ifade ederken nasıl bir yol tercih edersin?

3. Partnerinin kötü bir zaman geçirdiğini düşün. Ona nasıl destek olursun?

4. Peki, sevgi duyduğun birine ne kadar temas edersin?

5. Partnerinle baş başa kaldın... Ne yaparsınız?

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6. Partnerine ne kadar sıklıkla iltifat edersin?

7. Sevdiğimiz insanlara biraz daha farklı davranırız, mesela sabretmeye çalışırız. Partnerine karşı sabırlı mısın?

8. Partnerinle tartışırken nasıl bir tutum sergilersin?

Sen sevgini sözcüklerle gösteriyorsun!

Partnerine olan bağlılığın ve sevgin kendini konuşmalarında gösteriyor! Sadece güzel anlarda değil, tartıştığınız zamanlarda da konuşmayı tercih ediyorsun. Konuştukça birbirinizi daha iyi tanıyabilir ve anlayabilirsiniz. Sevdiğini gösterirken de sözcüklere başvuruyorsun. Bolca iltifat, konuşarak yanında olduğunu belirtmen ve problemleri açık iletişime dayanarak çözmen... Bunların tümü sözcüklerle sevgini gösterdiğinin kanıtı!

Sen sevgini davranışlarınla gösteriyorsun!

Hareketlerin ile sevginin ne kadar yoğun olduğunu karşı tarafa gösterebilirsin. Öpmek, koklamak, sarılmak ve el ele tutuşmak gibi minik eylemlerle partnerine olan bağını dışarıya yansıtıyorsun. Ayrıca mutlu günlerde jestler yaparak o anları ölümsüz hale getirebilirsin. Hüzünlü ve kötü zamanlarda ise hemen bir aktivite planlayarak partnerinin ruh halini düzeltebilirsin. Jest ve mimiklerinle zaten ne kadar sevdiğini gösteriyorsun, bir de planlar yaparak, hediyeler alarak partnerine olan sevgini iyice vurguluyorsun!

Sen sevgini zaman ayırarak gösteriyorsun!

Senin için önemli olan bolca zaman geçirmek! Partnerinle yan yana olmak bile sana iyi geliyor. Onun yanında durarak ve ona zaman ayırarak sevgini gösteriyorsun. Ne kadar yoğun olsan bile günün belli bir saatini partnerine ayırıyorsun. Bu süre zarfında ne yaptığınız önemli değil, önemli olan birlikte olmanız... Ayrıca partnerine baskı yapmak yerine ona özgür bir alan tanıyorsun. Tartışma esnasında olayı alevlendirmek yerine yine zaman başvurarak sakinleşmeyi bekliyorsun. Senin için zaman çok değerli. Zamanını partnerin için ayırmak senin sevgi dilin!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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