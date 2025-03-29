Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?
Sen Sevgini Nasıl Gösteriyorsun?
Sevgiyi gösterme şekli çok değişkenlik gösterir. Bazıları içinde yaşarken bazıları her şeyi ile dışa yansıtır. Bu test ile kendine dönmenizi ve sevgi dilinizin ne olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin beraber sevginizi nasıl gösterdiğinize bakalım!
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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Şimdi asıl sorularımıza başlayabiliriz! Sevdiğin kişiye hislerini ifade ederken nasıl bir yol tercih edersin?
3. Partnerinin kötü bir zaman geçirdiğini düşün. Ona nasıl destek olursun?
4. Peki, sevgi duyduğun birine ne kadar temas edersin?
5. Partnerinle baş başa kaldın... Ne yaparsınız?
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6. Partnerine ne kadar sıklıkla iltifat edersin?
7. Sevdiğimiz insanlara biraz daha farklı davranırız, mesela sabretmeye çalışırız. Partnerine karşı sabırlı mısın?
8. Partnerinle tartışırken nasıl bir tutum sergilersin?
Sen sevgini sözcüklerle gösteriyorsun!
Sen sevgini davranışlarınla gösteriyorsun!
Sen sevgini zaman ayırarak gösteriyorsun!
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