Sen Kendinle Yüzleşebiliyor musun?
Sen Kendinle Yüzleşebiliyor musun?
Hepimiz zaman zaman kendi iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgularız, ama gerçekten ne kadar derine iniyoruz? Kendimizle yüzleşmek, hatalarımızı, zayıflıklarımızı ve güçlü yanlarımızı kabul etmek cesaret gerektirir. Peki, sen bu konuda ne kadar başarılısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir hata yaptığında, onu kabullenmekte zorlanır mısın?
4. Kendini eleştirirken acımasız olur musun?
5. Gelecek hakkında endişe duyduğunda, bu duyguyu nasıl yönetirsin?
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6. Hayatında seni değiştiren en büyük karar nedir?
7. Zayıf yönlerini başkalarına açmakta zorlanır mısın?
8. Hedeflerine ulaşamadığında bunun sorumluluğunu alır mısın?
9. Şu anki hayatından memnun musun?
10. Bir tartışmada duygusal mı, mantıksal mı hareket edersin?
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Sen kendinle yüzleşmekte zorlanıyorsun!
Sen bazı durumlarda kendinle yüzleşebiliyorsun!
Sen kendinle yüzleşebiliyorsun!
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