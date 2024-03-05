Sen İş Konusunda Bir Kitap Yazsan Adı Ne Olurdu?
Sen İş Konusunda Bir Kitap Yazsan Adı Ne Olurdu?
Ben bu işlerin kitabını yazdım diyorsan haydi teste...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Söyle bakalım. Kaç yıldır çalışıyorsun?
2. Kaç kez iş değiştirdin peki?
3. Peki bir roman yazsan türü ne olurdu?
4. İşini yaparken sana bir lakap taksalar ne olurdu?
5. İş konusunda kendini yeterince deneyimli hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Birlikte çalıştığın insanlarda kesinlikle olması gereken şey ne?
7. Diyelim ki işin için yatırım aldın. Ne yapacaksın?
8. Son olarak sence işinde başarılı olmanın ön koşulu nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda