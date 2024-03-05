Sen İş Konusunda Bir Kitap Yazsan Adı Ne Olurdu?

Sen hayatı basit yaşayanlardansın. Öyle karışık formüllere, çok düşünmeye gerek yok. Hatta Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Senden önce başarılı olanlar ne yaptıysa onların yaptığını yapmalısın. Çok çalışmak, az harcamak. Bunu basit bir şekilde anlatmak da senin işin. Bu yüzden düşünce sistemini anlatan bir kitap yazıp adını 'Zenginlik Olmak Çok Kolay!' yapmalısın.