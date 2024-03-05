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Sen İş Konusunda Bir Kitap Yazsan Adı Ne Olurdu?

etiket Sen İş Konusunda Bir Kitap Yazsan Adı Ne Olurdu?

godot
godot - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 17:02

Ben bu işlerin kitabını yazdım diyorsan haydi teste...

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1. Söyle bakalım. Kaç yıldır çalışıyorsun?

2. Kaç kez iş değiştirdin peki?

3. Peki bir roman yazsan türü ne olurdu?

4. İşini yaparken sana bir lakap taksalar ne olurdu?

5. İş konusunda kendini yeterince deneyimli hissediyor musun?

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6. Birlikte çalıştığın insanlarda kesinlikle olması gereken şey ne?

7. Diyelim ki işin için yatırım aldın. Ne yapacaksın?

8. Son olarak sence işinde başarılı olmanın ön koşulu nedir?

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Kitabının İsmi: Bu İş Bizden Sorulur!

Kitabının İsmi: Bu İş Bizden Sorulur!

Sen iş dünyasına yıllarını hatta gençliğini vermişsin. Hala öğrenecek çok şeyin olduğunun farkındasın ama bildiklerini de öğretmek istiyorsun. Çünkü bilgi sana göre paylaşılınca değerlidir. Sen de iş dünyasına dair bildiklerini anlatacağın bir kitap yazıp adını 'Bu İş Bizden Sorulur!' yapmalısın.

Kitabının İsmi: Dahi Gibi Düşünme Rehberi!

Kitabının İsmi: Dahi Gibi Düşünme Rehberi!

Senin farklı bir zekan var. Kafanın çalışma şeklinin bir standardı yok. Olaylara farklı açılardan yaklaşıyor, kimsenin göremediğini görebiliyorsun. Bu yüzden düşünce sistemini anlatan bir kitap yazıp adını 'Dahi Gibi Düşünme Rehberi!' yapmalısın.

Kitabının İsmi: Zenginlik Olmak Çok Kolay!

Kitabının İsmi: Zenginlik Olmak Çok Kolay!

Sen hayatı basit yaşayanlardansın. Öyle karışık formüllere, çok düşünmeye gerek yok. Hatta Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Senden önce başarılı olanlar ne yaptıysa onların yaptığını yapmalısın. Çok çalışmak, az harcamak. Bunu basit bir şekilde anlatmak da senin işin. Bu yüzden düşünce sistemini anlatan bir kitap yazıp adını 'Zenginlik Olmak Çok Kolay!' yapmalısın.

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