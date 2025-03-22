Sen İlk 1 Milyon TL' ni Ne Zaman Biriktireceksin?
Sen İlk 1 Milyon TL' ni Ne Zaman Biriktireceksin?
Hepimiz bir gün büyük bir hedefe ulaşmayı hayal ediyoruz, değil mi? Kimimiz ev almak, kimimiz dünyayı gezmek, kimimiz de ilk milyonunu biriktirmek… Peki ya sen? İlk 1 milyon TL'ni ne zaman biriktireceksin?
Hadi soruları cevapla, birlikte öğrenelim!
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Bir gün çok zengin olacağını düşünüyor musun?
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2. Peki şu an bir işte aktif olarak çalışıyor musun?
3. İlk 1 milyon şöyle havadan gelebilseydi. Nereden gelsin isterdin?
4. Daha önce hiç kendi işini kurma girişiminde bulundun mu?
5. Yatırım yapma konusunda ne kadar başarılısın? Kendini puanla bakalım!
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6. Aylık ne kadar para biriktirebiliyorsun?
7. Diyelim ki, bir hisse senedinin fiyatı hızlı bir şekilde yükseliyor. Ne yaparsın?
8. Son olarak, yatırım yaparken önceliğin nedir?
Bu yıl içinde!
Birkaç seneyi bulur!
Hmm belki yaşlılığında :)
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